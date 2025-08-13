A las 7:30 de la noche de este martes 12 de agosto se cerró la cámara ardiente del senador Miguel Uribe Turbay en su segunda jornada. Decenas de personas se agolparon en la entrada del Capitolio Nacional para homenajear y darle un último adiós al precandidato presidencial que fue asesinado durante un evento político en el barrio Modelia, localidad de Fontibón, en Bogotá, el pasado 7 de junio.
El ingreso fue ordenado: grupos de quince personas atravesaban al Salón Elíptico para pasar frente al féretro cubierto por la bandera colombiana y custodiado por soldados del Batallón Guardia Presidencial, la Policía y funcionarios de la Alcaldía de Bogotá.
El último homenaje a Uribe Turbay será este miércoles 13 de agosto, en el Congreso de la República, luego será trasladado a la Catedral Primada de Colombia. Hasta el momento, en representación del Gobierno Nacional estará la vicepresidenta Francia Márquez. Aún se desconoce si el presidente Gustavo Petro asistirá a la Eucaristía de las honras fúnebres.
La ceremonia religiosa será un espacio en el que solo estarán presentes familiares, amigos y miembros de la política. Tras el acto religioso una caravana llegará al Cementerio Central.
Sobre esto, la Secretaría de Movilidad de Bogotá informó sobre algunos cierres viales y desvíos por los actos conmemorativos al magnicidio del senador.
Los cierres iniciarán desde las 8:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.
Desvíos autorizados
- Los usuarios que circulan en sentido Sur – Norte por la Av. Carrera 10, deberán tomar la Av. Calle 6 al oriente – Av. Circunvalar al norte.
- Los usuarios que circulan en sentido Sur – Norte por la Av. Carrera 10, deberán tomar la Av. Calle 6 al occidente – Av. Carrera 30 (Av. NQS) al norte.
- Los usuarios que circulan en sentido Norte – Sur por la Carrera 8 deberán tomar Av. Calle 19 al occidente y Carrera 22 o Av. Calle 19 al oriente y Carrera 4.
- Los usuarios que circulan en sentido Oriente – Occidente por la Av. Calle 26 deberán tomar Carrera 4 al norte – Calle 32 al occidente y retomar recorrido habitual.
- Los usuarios que acceden a la Av. Calle 26 al occidente desde la Carrera 5, deberán continuar por la Carrera 5 al sur y tomar la Av. Calle 6 al occidente.
- Los usuarios que acceden a la Av. Calle 26 al occidente desde la Av. Carrera 10, deberán continuar por la Av. Carrera 10 al sur y Av. Calle 19 al occidente.
- Los usuarios que acceden a la Av. Calle 26 al occidente desde la Av. Carrera 13, deberán continuar por la Av. Carrera 13 al sur y Av. Calle 19 al occidente.
- Los usuarios que circulan por la Av. Calle 26 en sentido Occidente – Oriente deberán tomar la Av. Calle 25 (Av. Las Américas) o Av. Carrera 30 (Av. NQS) al norte – Av. Calle 45 al norte.
- Los usuarios que acceden a la Av. Calle 26 desde la Av. Calle 25 (Av. Las Américas) deberán continuar por la Av. Américas – Calle 34.
- Los usuarios que circulan por la Calle 24 en sentido Occidente – Oriente deberán tomar la Diagonal 22 Bis al sur – Carrera 17 al norte – Calle 24 al oriente.
- Los usuarios que acceden a la Av. Calle 26 desde la Calle 32, deberán tomar la Calle 27 al occidente – Carrera 20A al sur y retomar recorrido habitual.