A las 7:30 de la noche de este martes 12 de agosto se cerró la cámara ardiente del senador Miguel Uribe Turbay en su segunda jornada. Decenas de personas se agolparon en la entrada del Capitolio Nacional para homenajear y darle un último adiós al precandidato presidencial que fue asesinado durante un evento político en el barrio Modelia, localidad de Fontibón, en Bogotá, el pasado 7 de junio.

El ingreso fue ordenado: grupos de quince personas atravesaban al Salón Elíptico para pasar frente al féretro cubierto por la bandera colombiana y custodiado por soldados del Batallón Guardia Presidencial, la Policía y funcionarios de la Alcaldía de Bogotá.

El último homenaje a Uribe Turbay será este miércoles 13 de agosto, en el Congreso de la República, luego será trasladado a la Catedral Primada de Colombia. Hasta el momento, en representación del Gobierno Nacional estará la vicepresidenta Francia Márquez. Aún se desconoce si el presidente Gustavo Petro asistirá a la Eucaristía de las honras fúnebres.

La ceremonia religiosa será un espacio en el que solo estarán presentes familiares, amigos y miembros de la política. Tras el acto religioso una caravana llegará al Cementerio Central.

Sobre esto, la Secretaría de Movilidad de Bogotá informó sobre algunos cierres viales y desvíos por los actos conmemorativos al magnicidio del senador.

Los cierres iniciarán desde las 8:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

Desvíos autorizados