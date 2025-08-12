La bandera de Colombia apareció izada en las ultimas horas en la isla Santa Rosa, declarada por Perú como uno de sus municipios, y reclamada por el presidente Gustavo Petro, lo que generó el pasado lunes el rechazo de las autoridades peruanas al considerar el acto como una provocación supuestamente alentada por el mandatario, quien acusó al país vecino de haberse apropiado de ese territorio ubicado en mitad del río Amazonas.

Varias personas llegaron en bote a un extremo de la isla peruana de Chinería, donde se encuentra el distrito de Santa Rosa de Loreto, retiraron la bandera de Perú y colocaron otra asta con la insignia de Colombia, según un video grabado por transportistas fluviales en la zona, compartido en redes sociales y ampliamente difundido por los medios peruanos el lunes.

Sin embargo, hasta este martes 12 de agosto el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, reveló a través de su cuenta de X, que fue él quién izó la bandera de Colombia en esta isla, que está siendo actualmente disputada por Perú, y que ha generado tensiones diplomáticas con el Gobierno Petro.

El precandidato del Pacto Histórico publicó un video en el momento exacto en el que instala e iza la bandera, acompañando las imágenes con un contundente mensaje: “Nos quitaron Panamá, nos quitaron San Andrés. No voy a permitir que nos quiten el Amazonas. Santa Rosa es Colombia”.

Nos quitaron Panamá, nos quitaron San Andrés. No voy a permitir que nos quiten el Amazonas. Santa Rosa es Colombia. 🇨🇴 pic.twitter.com/rQnxpTxfdK — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) August 12, 2025

Quintero añadió que “Colombia se defiende” y aseguró que si llega a ser presidente en 2026 será su primera misión: ‘defender al país’. Asimismo, aseguró que “no podemos llorar como niños, lo que no podemos defender como hombres”, dijo en el video.

Tras conocerse el trino, varios sectores han criticado la acción del político, argumentando que el precandidato antioqueño está provocando más tensiones entre Colombia y Perú.