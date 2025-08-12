La Fiscalía General de la Nación retiró el escrito de acusación contra Cecilia Álvarez, exministra de Transporte del gobierno Santos, por el delito de interés en la celebración de contratos en el escándalo con la multinacional Odebrecht.

Leer más: Colombia adelanta gestiones para que Catar sea sede de diálogos con el Clan del Golfo

El documento fue presentado al despacho del magistrado Jorge Emilio Caldas, justo un día antes de la acusación formal ante la Corte Suprema de Justicia.

A la exministra se le acusa por el favorecimiento a Odebrecht para la construcción de un tramo de la Ruta del Sol II.

Le puede interesar: Economía plateada: las oportunidades y los desafíos del envejecimiento poblacional en Colombia

“De manera comedida y como titular de la investigación de la referencia, me permito manifestar que este despacho fiscal hace el retiro del escrito de acusación radicado contra la doctora Álvarez-Correa Glen el 2 de octubre del año 2023 y, por ello, solicitar se realice audiencia de preclusión de la investigación, de acuerdo a los lineamientos del artículo 338 C.P.P y, a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre el particular”, se lee en documento.

“Siguiendo las instrucciones del señor Fiscal 11 Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, comedidamente allego en formato PDF Oficio de solicitud de retiro de escrito de acusación y variación del sentido de la audiencia”.