El jefe negociador del Gobierno con el Clan del Golfo, Álvaro Jiménez Millán, dio a conocer este martes que Catar sería la sede de los diálogos de paz con el grupo armado ilegal.

Lea: Petro dice que “es conveniente” para Colombia y Venezuela “articular” los ejércitos, tras propuesta de Maduro

“Efectivamente, el Estado colombiano le hizo una solicitud al Estado catarí para fortalecer relaciones bilaterales y esfuerzos de construcción de paz en la región. En ese sentido hemos venido conversando con autoridades del Estado Catarí y en ese sentido hemos avanzado”, dijo el funcionario en la emisora ‘W Radio’.

Ya la semana pasada el presidente Gustavo Petro había anunciado que su gobierno comenzó conversaciones fuera del país con el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, que también se autodenomina Ejército Gaitanista.

Lea: Humberto De la Calle y Sergio Jaramillo cuestionan a Petro por su actitud de “desdén” con la protección de opositores

“Hemos iniciado conversaciones fuera de Colombia con el autodenominado Ejército Gaitanista”, expresó el mandatario durante la entrega de 6.500 hectáreas de tierras a campesinos del departamento de Córdoba.

Agregó que “se ha presentado un proyecto de ley que ojalá el Congreso de la República estudie a profundidad, porque no es más que elevar a los delitos, incluso graves, la justicia restaurativa”.

La iniciativa a la que se refirió el mandatario es la presentada por su ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, para “la consolidación de la paz total”.

Lea: Presidente Petro considera que operación militar contra Venezuela sería una agresión a Latinoamérica

Este proyecto, según el Ministerio de Justicia, busca dotar al Gobierno de normas claras para lograr el desarme, la desmovilización y la reintegración de los grupos armados ilegales.

A bandas como el Clan del Golfo, por ejemplo, se les aplicará el proceso de sometimiento a la Justicia, que puede traer posibles beneficios jurídicos si colaboran realmente, entregan las armas y desmantelan sus grupos.

“El objetivo no es premiar a los criminales, sino darle herramientas al Estado para acabar con la violencia, proteger a las comunidades y fortalecer la Justicia”, explicó el ministro Montealegre al presentar el proyecto el pasado 20 de julio.

En agosto del año pasado, el presidente Petro autorizó abrir un “espacio de conversación socio-jurídico” con el Clan del Golfo, banda delincuencial heredera de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Actualmente, el máximo jefe del Clan del Golfo es Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, quien asumió el comando de la organización criminal tras la captura de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, en octubre de 2021 y su posterior extradición a Estados Unidos.

Alias Otoniel fue condenado en 2023 en Nueva York a 45 años de prisión por narcotráfico al introducir varias toneladas de droga ilegales, principalmente cocaína, a EE. UU.