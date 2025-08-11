Una Misa de Réquiem o Misa de Difuntos, será ofrecida este martes 12 de agosto en la Catedral de Santa Catalina de Alejandría, en Cartagena, en memoria del senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

El acto litúrgico, que es una iniciativa del alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, está programado para las 12:00 del mediodía.

La Alcaldía de Cartagena, a través de la Oficina de Protocolo, le extiende la invitación a la ceremonia litúrgica católica a las autoridades políticas, policiales, militares y actores de la sociedad civil, así como a todos los cartageneros que quieran expresar su cariño al alma de Miguel Uribe.

“Su muerte ha conmocionado, no solo al ámbito político, sino a un país entero. A mí me tiene profundamente impactado, pues siempre creí que por su juventud, ímpetu y entrega, saldría adelante de esta situación que ningún colombiano, padre de familia y actor político merece sufrir. La violencia no puede acampar a sus anchas en nuestra democracia. La barbarie con la que crecimos muchos no puede ser el futuro para nuestros hijos”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

A su vez el mandatario de los cartageneros le expresó sus sinceras condolencias a la familia de Miguel Uribe, a sus hijos y a su amada María Claudia. “Sé que todo acto protocolario, sentimiento expresado o decreto fúnebre no nos devolverá a Miguel en cuerpo presente; pero sí merece que veneremos un alma que, estoy seguro, se convertirá en un símbolo patrio de unión entre diferencias ideológicas y políticas. Lo que pasó con Miguel debe ser un punto de quiebre ante todo los quistes que la violencia aún sigue teniendo en nuestro Estado de Derecho”.