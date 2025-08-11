El próximo miércoles 13 de agosto se llevarán a cabo las exequias del senador Miguel Uribe Turbay, quien murió este lunes 11 de agosto tras haber sufrido un atentado sicarial el pasado 7 de junio.

Las exequias serán oficiadas por el arzobispo de Bogotá y primado de Colombia, cardenal Luis José Rueda Aparicio, en la Catedral Primada de Colombia al mediodía.

De acuerdo con información oficial tanto de la mesa directiva del Senado como de la Cámara de Representantes, el cuerpo de Miguel Uribe Turbay reposará en cámara ardiente en el Congreso desde este lunes a partir de las 3:00 p.m.

Según un comunicado conjunto, este lunes estará permitido el ingreso solo para familiares y amigos. Este martes 12 de agosto, el cuerpo del senador estará en cámara ardiente de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y podrá asistir cualquier ciudadano. El ingreso será por la Plaza de Bolívar, centro de Bogotá.

El próximo miércoles se realizará un homenaje en el Congreso de la República, donde asistirán solo sus familiares. Posteriormente, el senador será llevado a la Catedral Primada para las respectivas exequias.

En desarrollo...