Durante la tarde de este viernes 8 de agosto, hombres fuertemente armados secuestraron al exsecretario de Planeación de la Gobernación de Arauca, Elkin Acosta Velásquez, cuando se desplazaba por la vía que conecta a Tame con la capital departamental. En el hecho también fueron retenidos sus dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), identificados como Félix Bolívar y Jaider García.

El plagio ocurrió en el tramo comprendido entre los caseríos de Santo Domingo y Betotes, en jurisdicción de Tame. Según versiones preliminares, los captores interceptaron el vehículo en el que se movilizaban y los trasladaron con rumbo desconocido.

Acosta Velásquez, reconocido profesional de la región, se desempeñó como secretario de despacho durante el gobierno de Ricardo Alvarado y actualmente trabajaba en la Caja de Compensación Familiar de Arauca (COMFIAR). Es hermano del empresario Alan Acosta Velásquez.

Este hecho revive un doloroso antecedente para la familia, que en junio de 2021 sufrió el secuestro del padre y un hermano de Acosta Velásquez, quienes fueron liberados posteriormente.

La situación ha encendido nuevamente las alarmas sobre el deterioro del orden público en el Piedemonte Llanero, donde persiste la zozobra por la presencia y acciones de grupos armados ilegales. Se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades en las próximas horas.