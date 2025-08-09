La hoja de vida de la canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy fue publicada en las últimas horas en la página de aspirantes de la Presidencia, lo que ratificaría su cargo como ministra de Relaciones Exteriores.

Leer más: Nequi anuncia suspensión temporal del servicio en esta fecha: programe sus transacciones bancarias

La llegada de Villavicencio, desde el 9 de julio, al Gobierno Petro se dio tras la salida de la excanciller Laura Sarabia por la polémica de los pasaportes y la contratación con Thomas Greg & Sons.

En los próximos días se llevaría a cabo la posesión oficial de la nueva canciller.

Cortesía Hoja de vida de Rosa Villavicencio fue publicada en la página de la Presidencia.

Cabe recordar que Rosa Villavicencio, se desempeñaba desde junio pasado como viceministra de Relaciones Exteriores y fue posesionada por la canciller saliente Laura Sarabia, es la primera mujer de izquierda en ocupar el Ministerio de Relaciones Exteriores y fue la primera mujer latinoamericana en ocupar un escaño en la Asamblea de Madrid, España, en la que legisló sobre asuntos de migración y de la mujer.

Ver también: Video: Vidrio de crucero más grande del mundo se rompe mientras un hombre descendía por el tobogán

Es economista de la Universidad Cooperativa de Colombia, con estudios de especialización en Cooperación Internacional para el Desarrollo en la Universidad Complutense de Madrid y una maestría en Migración y Relaciones Intercomunitarias.