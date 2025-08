No sale del Gobierno. La excanciller Laura Sarabia sería nombrada como embajadora de Colombia en el Reino Unido, según apunta la prensa nacional que da por descontado el nombramiento que se convertiría en el número cinco en lo que va del Gobierno Petro.

Sarabia sería el reemplazo de Roy Barreras quien renunció de manera “irrevocable” a su cargo a finales de abril, al parecer, con aspiraciones para una candidatura presidencial por la izquierda.

Aunque no hay nada confirmado, la prensa nacional el achaca al círculo cercano de la excanciller la confirmación como diplomática para dirigir la embajada de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Este sería el quinto cargo que probaría la alta exfuncionaria en los casi tres años que lleva el Gobierno del presidente Petro: primero se desempeñó como jefa de Gabinete de la Presidencia de la República entre agosto de 2022 y junio de 2023; de allí pasó al Departamento de Prosperidad Social donde fungió como directora de septiembre de 2023 a febrero de 2024.

Duró pocos días desempleada después de su salida del DPS y fue nombrada como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) desde febrero de 2024 hasta enero de este año.

Tras su paso por el DAPRE pasó a dirigir el Ministerio de Relaciones Exteriores desde enero de 2025 hasta junio de 2025, cuando salió por desacuerdos con Petro por el contrato para la expedición de los pasaportes que estaba en el limbo pues el Gobierno no quería una prórroga para Thomas Greg & Sons mientras que Sarabia insistía que la Imprenta Nacional aún no estaba preparada para asumir la impresión de las libretas, además, la firma con el gobierno de Portugal no estaba lista para entonces.

Laura Sarabia se ha convertido en unos de los alfiles más leales a Petro, ha sido su mano derecha desde el inicio de la Presidencia del jefe de Estado. En principio pasó de agache y por los pasillos de la Casa de Nariño se decía que era una poderosa bajo un perfil bajo que evitaba los focos.

Sin embargo, las polémicas no han faltado una de las más graves ha sido la prueba del polígrafo a la que fueron sometidas dos de su exempleadas luego de que se perdiera en su casa una gran cantidad de dinero en efectivo.

La otra fue televisada, se trata del polémico primer consejo de ministros que fue transmitido por canales nacionales y en el que quedó expuesta por la vicepresidenta Francia Márquez quien dijo que recibió malos tratos por parte de la entonces ministra de Relaciones Exteriores y que tuvo que recordarle el cargo que ostentaba.