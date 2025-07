El pasado domingo 27 de julio se registró un grave incidente de violencia de género en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá.

¿Se venció el plazo para sancionar la campaña de Petro? Pacto Histórico asegura que proceso caducó el 29 de julio

Condenan a 43 años de cárcel a expolicía que asesinó a su esposa en Bogotá

Abogado de Miguel Uribe asegura ante la CIDH que hay “injerencia del Gobierno” en investigaciones del atentado

Un ciudadano agredió físicamente a una mujer en una de las salas de espera del terminal aéreo. El hecho fue captado en video y difundido masivamente en redes sociales.

Esto ha provocado una amplia reacción pública y el pronunciamiento de autoridades distritales. Y es que en las imágenes, se observa al hombre increpando verbalmente a la mujer, quien se encontraba sentada.

Agencia Nacional de Infraestructura Un ciudadano agredió físicamente a una mujer en una de las salas de espera del terminal aéreo. El hecho fue captado en video y difundido masivamente en redes sociales.

Segundos después, el agresor le propina una cachetada en el rostro. El agresor fue identificado como Héctor Favio Santacruz Marulanda, empresario residente en Armenia, Quindío.

Cuando las personas presentes vieron su actuar, intentaron intervenir y contener la situación. Sin embargo, la víctima apenas comenzaba su calvario.

Por este caso, la Alcaldía de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Turismo (IDT), condenó el acto violento y expuso preocupaciones sobre la manera en que fue manejado el caso por parte de las autoridades presentes.

#Agresión a una mujer en el aeropuerto El Dorado de #Bogotá, el pasado domingo 27 de julio.

Cuentan que la mujer se sentó en una silla que el hombre había ocupado.

El sujeto fue capturado y la mujer remitida a valoración médica.

Video: Hora Siete Noticias, norte del Cauca pic.twitter.com/F1jm2EwyVG — Periodismo Público (@periodispublico) July 30, 2025

De acuerdo con el comunicado oficial, la víctima fue trasladada en el mismo vehículo que el agresor, lo cual constituye una revictimización y una grave irregularidad en el protocolo de atención.

Además, el Distrito señaló que no se activaron las rutas de atención establecidas para este tipo de situaciones, como la Línea Púrpura, ni se contó con acompañamiento psicosocial o intervención de entidades competentes como la Secretaría de la Mujer.

Asismismo, el IDT manifestó que lo ocurrido pone en manifiesto la falta de tacto para atender este tipo de emergencias en espacios públicos y turísticos.

“Bogotá es una ciudad que avanza decidida hacia la erradicación de todas las formas de violencia basada en género. Este acto no representa los valores de quienes habitamos la ciudad, ni de quienes trabajamos día a día para que el turismo sea una fuerza transformadora, incluyente y respetuosa. En Bogotá, quien viene como turista debe respetar nuestras leyes y nuestra cultura ciudadana. Aquí, el machismo no tiene cabida y no se disfraza de malentendido”, manifestaron.

#Bogotá | La Policía investiga la agresión a una mujer en El Dorado. Un video muestra a un hombre golpeándola en la cara durante una discusión. pic.twitter.com/VALPBR4cci — La Hora de La Verdad (@Horadelaverdad) July 30, 2025

Por su parte, Katherine Eslava, subdirectora de Desarrollo y Competitividad de la Oficina de Turismo de Bogotá, indicó que esta situación refleja una problemática más amplia.

“Lo ocurrido no es un caso aislado, es un síntoma de algo que debemos erradicar desde todos los sectores, incluido el turismo. Bogotá debe ser un lugar seguro para todas las mujeres, y no vamos a tolerar ni una agresión más”, señaló.

En el primer semestre de 2025 se desplazaron 134.000 personas en Colombia

La administración distrital convocará una mesa de trabajo interinstitucional con la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Seguridad, la Policía de Turismo y la administración del aeropuerto El Dorado para revisar los protocolos existentes, identificar debilidades y fortalecer los mecanismos de respuesta frente a situaciones de violencia de género en espacios públicos.