El Gobierno Nacional expidió el decreto 0858 de 2025 que pone en marcha el nuevo modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo, el cual entrará en vigencia rige a partir de su publicación, y sustituye la parte 11 del Decreto 780 de 2016.

Leer más: Gobierno expidió por decreto el nuevo modelo de salud, ¿qué pasó con la reforma en trámite en el Congreso?

Este decreto firmado por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, adelanta algunos de los cambios estructurales planteados en la reforma a la salud 2.0, que aún está en trámite en el Congreso.

Sobre eso, Ana María Vesga, presidenta de Acemi, manifestó, en diálogo con ‘w radio’, que el decreto estaba previsto desde el pasado mes de abril. Además, indicó que “transforma, de manera esencial, el modelo de atención e incluye, sí, muchos de los cambios que estaban previstos a través de la reforma por vía legal”.

Lea también: ¿Se venció el plazo para sancionar la campaña de Petro? Pacto Histórico asegura que proceso caducó el 29 de julio

“En su momento, advertimos que muchos de esos cambios eran de rango de ley, que no podían modificarse por decreto. Se hicieron esos comentarios con oportunidad por diferentes voces. Comentarios que, como ya nos han acostumbrado, se han desatendido y que en esta ocasión salen vía decreto”, agregó.

De acuerdo con la líder gremial, ahora deberán adherirse al nuevo modelo de salud, sin embargo, aclaró que es necesario que se analicen las acciones legales.

“Mientras el decreto mantenga su fuerza de ley y no y no sea demandado, no hay opción distinta a adherirse, pero, desde luego, hay que iniciar y revisar las acciones legales que proceden”, explicó a ‘W radio’.

No olvide leer: JEP definirá sentencia contra Rodrigo Londoño y seis exjefes de las FARC por crímenes de secuestro

“No se trata solamente del manejo de los recursos, se trata esencialmente de responsabilidades que tienen hoy las EPS de cara a la población y que, en esta oportunidad, se van a asignar a diferentes entidades: los entes territoriales y los centros de atención primaria. Repito, eliminándole funciones a las EPS”, puntualizó Vesga.

En su cuenta de X, Vesga indicó que este modelo de atención “desdibuja el rol de las EPS en funciones que son esenciales para la correcta atención de la población, no resuelve ni mejora los problemas de los pacientes y lo desfinancia aún más”.

El modelo de atención en salud firmado por Decreto modifica la organización del sistema, desdibuja el rol de las Eps en funciones que son esenciales para la correcta atención de la población, no resuelve ni mejora los problemas de los pacientes y lo desfinancia aún más. La… — Ana Maria Vesga (@AnaVesga_G) July 31, 2025

Lea también: Caso Miguel Uribe: Policía tiene preparadas nuevas capturas

Los pilares del nuevo modelo de salud

El Artículo 2.11.1.6. establece los pilares o líneas estratégicas del modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo.