En medio de la lectura de sentido de fallo hoy lunes 28 de julio en el juicio que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de fraude procesal, soborno y soborno en actuación penal, la jueza 44 del circuito de conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia, dijo que el testimonio del supuesto testigo principal, Juan Guillermo Monsalve, está “corroborado”.

Recordó en este punto la togada que la acusación de la Fiscalía asevera que el abogado Diego Cadena, supuestamente dirigido por el expresidente Uribe, ofreció beneficios jurídicos a Monsalve a cambio de modificar su versión sobre que Uribe tenía presuntas relaciones con paramilitares y dijera que lo había dicho por beneficios ofrecidos por el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, registrado como víctima en el proceso.

“Frente al testimonio de Iván Cepeda, se debe señalar que es digno de credibilidad, es creíble porque informó lo que le constaba y probó que cuando habló con paramilitares lo hizo en función de que se preservara la verdad sobre el conflicto paramilitar tras extradición de varios exparamilitares”, dijo.

Agregó la jueza que “la realidad de Monsalve no ha sido fácil no solo porque pesan más de una condena en su contra sino por la ingratitud de su familia, pero su testimonio encuentra corroboración y la única que se mantuvo firme a su lado fue Deyanira Gómez, su ex compañera sentimental, (...) quien fue coherente y consistente, a pesar de que intentaron desacreditarla y terminó en el exilio”.

Por ello, advirtió Heredia, “sí existieron maniobras para lograr la retractación de Monsalve a cambio de beneficios jurídicos. (...) Y el testimonio de Monsalve no está huérfano, está reforzado por documentos, grabaciones por su reloj espía y por cámaras de seguridad de la cárcel La Picota”.

Señaló además que “si bien Monsalve ha sido protegido por Cepeda, esa protección tanto a él como a su familia siempre fue por los canales institucionales”.

“Las afirmaciones de Monsalve no contienen situaciones difíciles de creer y merece credibilidad, por lo que su no se acoge lo alegado por el Ministerio Público y la defensa”, puntualizó la funcionaria judicial, refiriéndose a las solicitudes del delegado de la Procuraduría, Bladimir Cuadros, y los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana.