El presidente Gustavo Petro arremetió este jueves a través de su cuenta de X (antes Twitter) contra el sector opositor en el Congreso de la República y la prensa, recordando nuevamente a los congresistas que le gritaron “fuera, Petro” durante la instalación del nuevo periodo legislativo, el pasado domingo 20 de julio.

“Lo sucedido en el Congreso de la República al final de la alocución presidencial sobre el balance, por parte de la oposición, fue responder con grosería y el llamado al golpe institucional. Un ciudadano puede decir “fuera, Petro”, pero un congresista no, porque juró cumplir la Constitución cuando se posesionó“, empieza el extenso mensaje publicado por el mandatario.

Petro recordó que “para los años de la violencia en Colombia, en un debate algunos sacaron revólveres y se dispararon entre sí”, haciendo referencia a la noche del 9 de septiembre de 1949, cuando varios representantes a la Cámara abrieron fuego en medio de una plenaria y resultó muerto el congresista liberal Gustavo Jiménez.

El jefe de Estado responsabilizó a la prensa por este episodio.

“El hecho disparó toda la violencia en el país y quedaron asesinados 300.000 campesinos por el odio y el sectarismo político. El origen de ese hecho fatal en la historia de Colombia se encuentra en la prensa”, agregó.

Gustavo Petro aseveró que “fue la prensa del entonces la que desató el odio, cambiando su función de información, por la de ideología del odio político”.

Sostuvo que actualmente está ocurriendo lo mismo: “El parlamentario de baja intelectualidad insulta por que sabe que la prensa amplifica su insulto y su persona. El Congreso está camino a la degradación por la prensa. No le abre la página al argumento sino al insulto y la sinrazón”.

Añadió que la prensa de hoy “es constructora de violencia porque en su mayoría es propiedad del gran capital, que no quiere este gobierno por la misma razón que sus integrantes evaden decenas de billones de pesos en impuestos, dinero que se llevan del país, tal como lo confesaron al diario El País de España. Porque son de castas hereditarias y no les gusta la igualdad y cosas de esas”.

“Un acuerdo nacional no es más que ellos paguen sus impuestos de ley y con ese dinero se financie la universalidad de los derechos fundamentales de los colombianos. No quisieron hacer este acuerdo nacional, sino que escogieron intentar destruir la imagen del presidente y derribarlo. Cuánto daño han hecho a mi fuero humano, al de mi familia y al pueblo al desinformarlo y llenarlo de odios”, añadió el presidente.

Consideró que el “problema central” radica en “cómo debe ser la acción del gobierno ante la prensa” y la “información cotidiana tóxica”.

“Para no hacer el debate, siempre traen el coco del cierre de medios. De hecho los medios televisivos y radiales simplemente son contratistas del gobierno. El espectro es de la nación y por él se transmiten las ondas de la televisión y la radio”.

Advirtió que el “contrato para que exploten comercialmente un bien de la nación” se viola si los medios “rompen la Constitución, el derecho a la información y la verdad, y aquí se está violando todos los días”.

“Cualquiera diría hay que liquidar entonces los contratos. He sido partidario de otra salida. Construí una poderosa red de comunicación por redes y me he comunicado y defendido hasta donde puedo. (...) Pero el gobierno no debe permitir que sus contratistas evadan la Constitución. Así que sin necesidad de entrar a crear medios, hay que proceder hacia que la justicia actúe en defensa del derecho ciudadano”, aseveró.

Y concluyó diciendo que “la comisión nacional de comunicaciones, como las creg, no son independientes, obedecen el gran capital, no al interés general. La prueba es la censura contra el gobierno. Pues a actuar en la justicia”.