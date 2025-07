El excanciller Álvaro Leyva nuevamente fue citado por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, para que explique con detalles las situaciones que ha expuesto en varias cartas difundidas en contra del presidente Gustavo Petro.

Ahora, el exfuncionario deberá asistir a la diligencia el próximo martes 29 de julio a las 11:00 a.m.

“En cumplimiento de lo dispuesto en el auto de sustanciación de fecha 10 de junio de 2025, mediante el cual se decretó como prueba la recepción del testimonio del doctor Álvaro Leyva Durán, Exministro de Relaciones Exteriores, me permito informar que la diligencia de declaración fue programada nuevamente para llevarse a cabo el día martes 29 de julio de 2025 a las 11:00 a.m., dentro del trámite correspondiente al expediente de la referencia.”, se lee en el documento emitido por la Comisión de Investigación y Acusación.

“La diligencia contará con el acompañamiento de un funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adscrito a esta Comisión, quien será el encargado de remitir oportunamente el enlace de conexión para la respectiva diligencia.”, agrega.

Vale mencionar, que Leyva no asistió a la primera citación que estaba programada para el pasado 21 de julio, alegando quebrantos de salud de su esposa.

Las denuncias de Leyva contra el presidente Petro

Leyva es llamado a declarar producto de indagación previa que abrió la Comisión tras una denuncia presentada por el exministro Wilson Ruíz, tras las cartas del excanciller Álvaro Leyva, en la que acusa al primer mandatario de tener problemas de consumo de drogas.

Es importante decir que Leyva, en sus cartas, habla de “un problema de drogadicción” del presidente Petro. También lo acusa de no estar mentalmente capacitado para asumir la responsabilidad como mandatario nacional.

“Fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción. ¿Pero qué podía yo hacer? Seguro fue inferior. Lo he debido aproximar, ayudar, asistir oportunamente. Guardo en mi interior la pena de no haber intentado extenderle la mano. Lo cierto es que nunca se repuso usted. Es así. Su recuperación lastimosamente no ha tenido lugar”, se lee en una de los escritos.