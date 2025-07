El inicio de la última legislatura del actual Congreso de la República estuvo marcada por duras críticas y señalamientos por parte de la oposición contra el presidente Gustavo Petro y su gabinete ministerial.

La senadora Paloma Valencia junto a los representantes Lina María Garrido, Marelen Castillo y Daniel Carvalho hicieron uso del espacio de réplica, recalcando la falta de gestión por parte del jefe de Estado y una pobre respuesta institucional a la crisis de seguridad que se vive en el país.

La primera en intervenir fue la congresista del Centro Democrático, quien aseguró que el sentir de la ciudadanía es que el país no va por buen camino, aunque el Gobierno de turno ha tratado de ocultarlo.

“Colombia no está bien y lo dice la ciudadanía. Los colombianos están cansados de la inseguridad, del desempleo, del caos. Pero más que nada, están cansados de las excusas. Colombia no necesita más discursos, necesita hechos. Queremos un país que funcione. Vivir tranquilos. Vivir sin miedo”, dijo.

En ese sentido, Valencia puso de presente que el país no se encuentra en el mejor momento financiero, puesto que el Ejecutivo no ha ejecutado los proyectos e iniciativas pertinentes para impactar de manera directa a la calidad de vida de los ciudadanos colombianos.

“El Gobierno ha tenido muchísima plata; sin embargo, Colombia está quebrada. Sus presupuestos fueron 17 % mayores que el promedio anterior: 68 billones más y las inversiones no se ven, ni se sienten. Bajo su mandato, la deuda pública superó por primera vez los mil billones de pesos, la más alta de toda nuestra historia. Y se gasta lo que no tenemos. El déficit fiscal ha superado los 129 billones de pesos, solo superado por el año de la pandemia. Y la regla fiscal ya la ha roto”, enfatizó la congresista opositora.

Y anotó que la “devoción” del Ejecutivo por el modelo estatista y su desconfianza hacia el sector privado han sido sumamente costosas: “Creer que el Estado lo puede todo y que los privados son corruptos es un error”.

Otros cuestionamientos

Uno de los momentos más intensos fue la intervención de Lina María Garrido, representante a la Cámara por Cambio Radical, quien se fue lanza en ristre en contra del Ejecutivo.

“Tres años cumplo de estar en el Congreso de la República y hoy huele a azufre… Usted me conoce, me ha nombrado varias veces en sus trinos; no soy oligarca, soy hija de docentes de escuela pública en el departamento de Arauca, una tierra que le ha entregado todo a este país, pero la barbarie y la muerte de miles de hombres y mujeres se han dado… porque el Estado nunca nos ha atendido”, aseguró.

Garrido le recordó al jefe de Estado que respaldó su candidatura a la Presidencia por consolidarse como una alternativa ante las “promesas incumplidas”. Sin embargo, reconoció que no ha sido una decisión acertada, tal como lo demuestran los resultados acumulados hasta el momento.

“A diferencia de quienes hoy ejercen la réplica, yo voté por usted, como lo hicieron once millones de colombianos. La mayoría no somos petristas, ni de izquierda, ni progresistas, ni guerrilleros, ni hacemos parte del Pacto de La Picota”, expuso la representante.

A renglón seguido, dijo que el respaldo se dio “porque estábamos cansados de las promesas incumplidas. Le dimos la oportunidad, porque durante décadas usted, aquí, haciendo oposición, nos dijo que tenía las fórmulas mágicas para resolver los grandes problemas del país. Hoy, tres años después, no hay nada que mostrarnos. No hay un solo logro que mostrarnos. Usted, presidente Gustavo Petro traicionó a Colombia”.

Por último, la congresista recordó que algunos miembros del actual Gobierno han reconocido estar relacionados con hechos de corrupción que –incluso– han salpicado al Congreso, teniendo en cuenta que están relacionados con el proceso de aprobación de las reformas impulsadas por Petro.

Más reparos a la gestión del jefe de Estado y su gabinete

El representante Daniel Carvalho cuestionó el “manejo irresponsable” del presidente frente a diferentes situaciones de impacto para la ciudadanía, recalcando que la gestión que se ha logrado hasta el momento ha sido “muy pobre”.

“Estoy aterrado con la forma en que el presidente ataca permanentemente a las instituciones democráticas –a aquellas que no le obedecen–. Estoy aterrado con la manera en que parece que le estorba la Constitución, esa que juró defender y de la cual tanto se jactaba de haber sido constructor”, dijo.

Y agregó “no hace falta ser de derecha, ni uribista, ni godo, ni fascista para estar en desacuerdo con el Gobierno de Petro. Basta con amar al país, con respetar las normas”.

Mientras que Marelen Castillo anotó que “la desigualdad, la polarización, la desconfianza institucional y la inseguridad se extienden por amplias zonas del país, aunque hoy nos presenten un país de las maravillas”.