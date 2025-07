Ya hay fecha y hora para que el excanciller de la República, Álvaro Leyva, explique con detalles las situaciones que ha expuesto en varias cartas que ha difundido en contra del presidente Gustavo Petro en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara anunció este viernes 18 de julio que el excanciller fue citado a declarar el próximo lunes 21 de julio a las 11:00 a.m.

“La diligencia contará con el acompañamiento de un funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adscrito a esta Comisión, quien será el encargado de remitir oportunamente el enlace de conexión para la respectiva diligencia, una vez esta haya sido debidamente confirmada”, se lee en el aviso de la Cámara a sus representantes.

Hay que recordar que Leyva es llamado a declarar producto de indagación previa que abrió la Comisión tras una denuncia presentada por el exministro Wilson Ruíz, tras las cartas del excanciller Álvaro Leyva, en la que acusa al primer mandatario de tener problemas de consumo de drogas.

Es importante decir que Leyva, en sus cartas, habla de “un problema de drogadicción” del presidente Petro. También lo acusa de no estar mentalmente capacitado para asumir la responsabilidad como mandatario nacional.

“Fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción. ¿Pero qué podía yo hacer? Seguro fue inferior. Lo he debido aproximar, ayudar, asistir oportunamente. Guardo en mi interior la pena de no haber intentado extenderle la mano. Lo cierto es que nunca se repuso usted. Es así. Su recuperación lastimosamente no ha tenido lugar”, se lee en una de los escritos.