El Ejecutivo aún no está en condiciones de implementar la reforma pensional, incluso si la Corte Constitucional avala su entrada en vigor. Así lo reconoció el Ministerio de Hacienda en un documento oficial enviado a la representante a la Cámara Catherine Juvinao, quien había solicitado claridad mediante un derecho de petición.

(Le puede interesar: Procuraduría inspeccionó a la Nueva EPS para conocer las razones del deterioro de indicadores financieros)

Según la congresista, el Gobierno no ha cumplido con tres requisitos esenciales para poner en marcha el nuevo sistema de pilares aprobado por el Congreso y sancionado por el presidente Gustavo Petro. En concreto, todavía no se ha suscrito el contrato con el Banco de la República para crear y operar el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (FAPC), no existe un decreto que regule el acceso a esos recursos —conocido como decreto de desacumulación— y tampoco se ha definido la fórmula técnica para calcular las rentas vitalicias de quienes cotizaron sin alcanzar los requisitos de pensión.

Juvinao explicó en un video que el contrato que le delega al Banco de la República la administración del fondo de ahorro aún no ha sido firmado, a pesar de que debía estar listo desde el primero de julio. Afirmó que ese fondo sería donde se guardarían los ahorros de todos los colombianos, con el fin de protegerlos de posibles usos indebidos por parte de futuros gobiernos.

(Vea aquí: Asesinan a tiros a líder social en el municipio de Miranda, Cauca: ya suman 88 en 2025)

Otro de los instrumentos pendientes es el decreto que debe regular cómo se transfieren los recursos desde el Banco de la República al Gobierno para el pago de pensiones y rentas vitalicias. De acuerdo con Hacienda, ese documento aún se encuentra en una fase preliminar y no ha sido publicado para comentarios.

El tercer elemento clave que no ha sido expedido es el lineamiento técnico para calcular las rentas vitalicias del pilar semicontributivo, que corresponde a quienes cotizaron entre 300 y 999 semanas y no alcanzaron una pensión. Aunque el Decreto 514 de 2025 establecía que ese insumo debía entregarse antes del 31 de mayo, la cartera indicó que trasladó la responsabilidad a Colpensiones, entidad que tampoco ha emitido la fórmula correspondiente.

(Lea también: Droguerías Colsubsidio negó tener medicamentos represados en bodegas)

Para la representante, esta falta de preparación compromete la implementación del nuevo sistema. Sin estos insumos, advierte, el Banco de la República no puede asumir el rol que le asigna la reforma ni comenzar a operar el esquema de pilares.

La congresista también criticó al presidente Petro por responsabilizar al Banco de la República y a la Corte Constitucional de los retrasos. A su juicio, los pendientes dependen del propio Gobierno y no de esas entidades.

(Le sugerimos: Revelan cómo alias el Costeño captó al joven sicario que atentó contra Miguel Uribe)

“Presidente, en vez de andar mintiendo y repartiendo culpas, respete la independencia del Banco de la República y de la Corte Constitucional y más bien pónganse a trabajar en lo que les hace falta para poder implementar la Reforma Pensional”, concluyó Juvinao.

#ATENCIÓN



Si la Corte Constitucional fallara a favor de la #ReformaPensional hoy, NO habría cómo implementarla. El @MinHacienda nos confirmó que no ha expedido al menos tres instrumentos esenciales:



1. El contrato con el @BancoRepublica

2. El decreto de desacumulación

3. El… pic.twitter.com/uBItxI8BND — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) July 16, 2025

Cabe recordar que, ante la falta de herramientas operativas, el Banco de la República solicitó a la Corte un plazo adicional de tres meses para la entrada en vigor de la ley. La petición generó molestia en el mandatario, quien señaló que la entidad se estaba “burlando” de las personas mayores del país.

(En otras noticias: Gobierno y Comité Nacional de Paro iniciarán mesa de diálogo por crisis arrocera)

Por ahora, aunque la reforma ya fue sancionada, su implementación efectiva queda en suspenso ante la falta de reglamentación y estructura técnica por parte del Gobierno nacional.