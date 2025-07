En el marco de la Conferencia de Emergencia sobre Palestina, el presidente Gustavo Petro propuso que Colombia deje de ser socio global de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Otan, y finalice sus relaciones de exportación con Israel.

En total, durante el evento, el Gobierno anunció 6 medidas diplomáticas para frenar crímenes de guerra y reforzar el derecho internacional, incluyendo bloqueo de armas, restricciones a buques con material bélico y apoyo a la jurisdicción universal.

“De la Otan debemos salir, no hay otro camino. Y la relación con Europa no puede ya pasar con pueblos que ayudan, pueblos no, porque los pueblos europeos no ayudan. Con gobiernos europeos que traicionan a su propio pueblo y están ayudando a tirar bombas”, señaló.

Además, denunció que funcionarios de Cancillería y de algunos Ministerios “ayudaron a ponerle la trampa al Presidente que hizo inocuo el que se prohibiese exportar el carbón. Nos hacen trampa desde el mismo Gobierno y la Canciller tiene la orden de cambiar el decreto de inmediato”.

"¿Qué hacemos en la OTAN nosotros? ¿Cómo podemos estar con ejércitos que tiran bombas a los niños?": mencionó el Presidente @PetroGustavo, quien ordenó al Ministro de Defensa responder sobre la llegada de armas israelíes a Colombia.



Asimismo, denunció que funcionarios de…

Posteriormente, agregó: “Nuestro Grupo de la Haya tiene que ir más allá porque si no no se va a detener el genocidio en el mundo, y yo lo que quiero es una humanidad de seres libres en todas partes del planeta”.

Finalmente, el mandatario aseguró que Estados Unidos no ha querido reunirser con los países que conforman la Celac.

“No quieren reunirse con América Latina y el Caribe, porque saben que reuniéndose con cada uno por separado son más fuertes, y entonces no dialogan, sino que amenazan, como ya nos sucede a nosotros”“, señaló.