El fallecimiento de una familia bogotana en un hotel de San Andrés sigue siendo materia de investigación. Por un lado, las autoridades indican que la hipótesis más fuerte es la de una intoxicación. Sin embargo, familiares de las víctimas no descartan que se pudo haber tratado de un crimen, por lo que piden una investigación exahustiva.

Los últimos detalles que se conocen del caso fueron los resultados de la autopsia del niño de cuatro años de edad, hijo de los dos adultos que también fueron encontrados sin vida en la habitación.

Orlando Canro, papá de la mujer fallecida, explicó en entrevista con Noticias Caracol, que tanto él como su esposa se encontraban en el mismo hotel celebrando el Día del Padre. En la mañana del viernes 11 de julio, él se acercó a la habitación donde estaba su hija con su pareja y su pequeño hijo para llevarles café cuando se encontró con la escena.

Describió que su hija estaba en el suelo desnuda, por lo que porocedió a ponerle una sábana para cubrirla, ya que su esposa venía detrás de él.

“Yo presencié la escena de primeras, veo a mi hija en el piso totalmente desnuda, entonces corrí y le puse una cobija porque mi esposa venía detrás de mí. (...) Miro a la cama y veo a mi nieto acostado con el papá”, explicó.

Ante las dudas e incertidumbre por lo ocurrido, familiares estaban a la espera de los resultados de Medicina Legal, y por ahora se conoce la autopsia del menor de edad.

Cortesía San Andrés Hotels Este es el hotel donde murió la familia bogotana.

Frente a estos, el abuelo del menor señaló: “Al niño no le encontraron nada extraño en el estómago, que estaba limpio, que tenía una espuma normal y que el hígado lo tenía limpio, entonces que por ese lado no había nada y tocaba esperar”.

Familia había pedido cambio de habitación

Más allá de las hipótesis que manejan las autoridades, están unos chats revelados por el diario El Tiempo que dan cuenta que Viviana Andrea solicitó el cambio de habitación por una supuesta humedad en la recámara que les fue asignada en el hotel Portobelo, la 404.

Además de chats también tienen audios, según le dio Mayerly Hurtado, hija de la mujer, al medio.

Esto fue confirmado por una fuente cercana a la investigación a El Tiempo: “La señora Canro pidió que fueran movidos de habitación, porque al parecer la 404 en la que ellos estaban tenía humedad”.

En uno de los audios, la mujer manifestaba las malas condiciones en las que estaba la habitación: “Acabamos de llegar. Este hotel está mohoso. Huele a mojo. No tienen toallas uy no, me dio pena. Me sentí mal con mis papás”.

Personas cercanas a la administración del hotel le aseguraron al medio en mención que han estado colaborando con las autoridades desde que se conoció el caso y, además, han sido muy cercanos a la familia de las víctimas.