El juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien es investigado por los delitos de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno, concluyó la tarde del pasado martes con los alegatos finales de la defensa del líder del Centro Democrático.

Ahora, se está a la espera de que la juez encargada del caso, Sandra Liliana Heredia, determine el próximo 28 de julio si el exmandatario es culpable o inocente, partiendo de todas las pruebas y alegatos presentados durante varias semanas.

De ser hallado culpable, Uribe Vélez podría pagar entre 6 y 12 años de cárcel, sin embargo, algunos abogados han considerado que la pena puede ser menor si se tiene en cuenta que el político y expresidente antioqueño no tiene antecedentes penales.

El abogado Jaime Lombana, defensa del expresidente, enfatizó que ha quedado claro, según él, que Uribe Vélez “no conocía algunos episodios que se dieron y especialmente también que hubo un entrampamiento de parte de Monsalve y del señor Vélez en dos casos concretos”.

Por su parte, el expresidente Uribe expuso este domingo una serie de razones por las que a su juicio no debería ser condenado, argumentando que fue víctima de engaños y trampas por parte de los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez.

El expresidente inició su trino con el título: “Sobre la Acción de Revisión. Ni determinador, ni dolo, ni presentada”, en el que expuso cinco partes con diferentes puntos que explicarían su presunta inocencia.

“Sobre la Acción de Revisión, el Dr. Cadena me consultó en una llamada telefónica el 3 de abril del 2018. De ese tema empezaron a hablar en la reunión del 22 de febrero del 2018 en la cárcel de La Picota. El audio que se ha escuchado indica que quien la propuso fue el Dr. Héctor Romero, abogado del testigo Monsalve, quien explicó que por el tipo de delitos por los que fue condenado Monsalve, no podría acceder a la JEP, que era la vieja súplica de Monsalve, no ofrecida por el Dr. Cadena”, se lee.

Manifestó además: “Antes que el Dr. Cadena me informara su intención de ofrecer una Acción de Revisión, esto es, antes del 3 de abril de 2018, hay una sucesión de eventos en los cuales se me comunicó que Monsalve había escrito de su puño y letra la declaración para corregir la mentira y decir la verdad, es decir, para afirmar que había mentido contra mi hermano (Santiago) y contra mí por beneficios ofrecidos por Cepeda (Iván, senador de la República)”, continúa el comunicado.

Uribe asegura que Juan Guillermo que Monsalve, con sus ayudantes, “había tendido una trampa al Dr. Cadena para afectarme”. Indicó también en medio de sus explicaciones que “en el juicio se supo que el Dr. Cadena alcanzó a decir: para romper el hielo por lo menos escriba que está dispuesto a contarle la verdad a la Corte”.

Durante sus alegatos de conclusión, el exmandatario aseguró que no envió al abogado Cadena a comprar testimonios como los del condenado Juan Guillermo Monsalve o Carlos Enrique Vélez, sino que su verdadera intención era aclarar ciertas versiones que circulaban en las cárceles sobre él y su hermano Santiago Vélez, y que se conociera la verdad de los hechos.

Cabe recordar que el pasado martes 8 de julio, cuando finalizó el juicio en su contra, Uribe Vélez le pidió a la jueza Sandra Heredia que no lo condenara.

“Con todo respeto pido a usted, en mi alma, yo quiero que usted me absuelva y que queden claros puntos como este: en mi vida yo no he utilizado un tema para pedir que echen a una persona de una empresa, ni para que le hagan seguimientos”, dijo el expresidente.