El presidente Gustavo Petro reapareció a través de sus redes sociales en la tarde de este domingo 6 de julio con una publicación dedicada al excanciller Álvaro Leyva, con quien ha cruzado acusaciones en las últimas semanas.

Leer también: Fuerte encontronazo entre Humberto De la Calle y Vicky Dávila en redes: “Tu propuesta es vencer el odio con más odio”

Lo extraño de la publicación del mandatario nacional es que esta vez no fue una acusación directa contra el excanciller Leyva, sino un mensaje, acompañado de una fotografía del exfuncionario de su Gobierno, acompañado de Marta Lucía Ramírez, exvicepresidenta de la República.

“El tiempo de los viejos hidalgos españoles terminó, los que decidían que negro era bueno y quien no, a todos los convertían esclavos, quienes determinaban que Presidente debía morir o vivir, nunca creyeron en el voto popular, los que siempre estaban al acecho del erario público”, se lee el tino del jefe de Estado.

El tiempo de los viejos hidalgos españoles terminó, los que decidían que negro era bueno y quien no, a todos los convertían esclavos, quienes determinaban que Presidente debía morir o vivir, nunca creyeron en el voto popular, los que siempre estaban al acecho del erario público. pic.twitter.com/Mv8h1EdPne — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 6, 2025

Luego, en respuesta a esa publicación, Petro publicó otro mensaje mucho más extenso, esta vez refiriéndose al tema de los pasaportes, que ha sido uno de los que ha usado para arremeter contra Leyva.

Importante: “La deuda de las EPS debe ser pagada con el patrimonio de sus dueños privados”: Petro

“Thomas and Gregg decidió ganarse el contrato con trampa a través de un pliego de condiciones sastre, que funcionarios corruptos de cancillería permitieron. Le hice el reclamo a Leyva a tiempo y no quiso reaccionar. Siempre funcionarios corruptos de cancillería han tratado de burlarse del presidente para imponer los intereses particulares de Thomas and Gregg. La táctica es dejar pasar los tiempos de la nueva contratación, para contra la pared, obligar a la prórroga de su contrato. Lástima que el hijo del hidalgo se haya metido en el negocio, hay otros poderosos detrás del contrato”, se lee en el mensaje del presidente.

Petro continuó su mensaje explicando que el contrato de la empresa Thomas and Gregg era muy delicado, porque se trata de los datos de millones de colombianos.

“Como lo dije en el 2018, a Thomas and Gregg se le denunció por tener registradurías paralelas que podían modificar datos electorales. El software de Thomas and Gregg era muy débil para impedir los datos electorales. Una sentencia de sala plena del Consejo de Estado, así lo afirmó y ordenó cambio de software. El cambio de software ha sido muy confuso. Thomas and Gregg de mano del exregistrador Vega, mantiene su poder dentro de la registraduría”.