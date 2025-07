Un fuerte cruce en redes sociales protagonizaron el exvicepresidente Humberto De la Calle y la candidata presidencial Vicky Dávila este domingo 6 de julio.

Todo comenzó cuando De la Calle se refirió a las elecciones presidenciales de 2018 y 2022, asegurando que votó en blanco en las dos ocasiones pero que espera que en las de 2026 no le toque lo mismo.

“Voté en blanco en 2018 y 2022. No por tibio. Lo hice con firmeza. De frente. Asumí las críticas. Lo hice en forma desafiante como un grito de rebeldía frente a las disyuntivas impracticables en que nos vimos atrapados. No quiero votar en blanco en 2026. La primera vuelta es clave”, publicó.

También en otro trino se refirió a que en caso de que a una segunda vuelta llegaran Gustavo Bolívar y Vicky Dávila, no podrían hacer nada los que no quieren votar por extremos.

“La segunda vuelta puede ser endemoniada o redentora. Pero cómo lleguemos a ella depende de cómo lleguemos a la primera. Si la segunda es entre Bolívar (digamos) y Vicky (digamos), qué vamos a hacer los que no queremos extremos? Hay que anticiparse”, añadió.

La segunda vuelta puede ser endemoniada o redentora. Pero cómo lleguemos a ella depende de cómo lleguemos a la primera. Si la segunda es entre Bolívar (digamos) y Vicky ( digamos), qué vamos a hacer los que no queremos extremos? Hay que anticiparse. — Humberto De La Calle (@DeLaCalleHum) July 5, 2025

Ante esto, Dávila respondió de manera tajante. Señaló al político de confundir el cambio real con los extremos y de tener un discurso tibio que a su vez favorece al “establecimiento podrido del país”.

“Humberto, para usted ese discurso tibio de ‘centro’ significa recuperar el poder para el establecimiento podrido, guiado por algunos intelectuales ‘bien pensantes’ que tienen al país en las ruinas. Usted y el establecimiento le temen a un cambio real, y lo tildan de extremista”, publicó la periodista.

Humberto, para usted ese discurso tibio de “centro” significa recuperar el poder para el establecimiento podrido, guiado por algunos intelectuales “bien pensantes” que tienen al país en las ruinas.



Usted quiera o no, ganó como vicepresidente de Ernesto Samper en los años 90 con… https://t.co/v9QTuJT8V5 — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) July 5, 2025

De la Calle volvió a trinar, en respuesta a Dávila: “Vicky: Como tu campaña va en caída libre, veo que en medio del desespero ahora te dedicas a insultarme. Tranquilita querida. Perder no es el fin del mundo. Te lo digo por experiencia”.

Además, acusó a la candidata de cambiar de opinión respecto a él, porque antes dijo que “era lo máximo”.

“Observo que tienes una gran confusión. Tu memoria está afectada. En el 2010 cuando trabajaba contigo por llamado especial que me hiciste, exaltabas mi labor en la radio. Decías que yo era lo máximo. Para esa época ya había transcurrido mi paso por la Vicepresidencia. Y estando en cabina recibí la noticia de la designación para las negociaciones en La Habana. Estabas orgullosa de mi compañía. Qué pasa con tu memoria?”, publicó.

También agregó: “Yo no soy rival tuyo. Estudia mejor tus 65 competidores y escoge de esa amplia lista el que te sirva para tus odios. Yo soy un simple ciudadano. Ser candidata es preguntar: votarías por mí? Respondo: no. Ese es mi derecho. No debe dar lugar al brutal linchamiento que me has dedicado. Si desconoces el derecho de los ciudadanos a contestar tu pregunta, desconoces el sentido mismo de la democracia. Y eso conecta con tu papel. Tu único programa es el odio. Tu propuesta es vencer el odio con más odio. Tu campaña está minada por la base. Vendrán nuevos ataques tuyos, falsas informaciones. No sería la primera vez. No seré parte de esa pelea. Escoge otro”.