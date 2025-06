Quienes no poseen motocicleta ni conocen a alguien que maneje este tipo de vehículos desconocen el amplio ‘vocabulario’ del lenguaje no verbal con el que se comunican los motociclistas en la vía.

Sin que represente un riesgo para sus propias vidas y las de los demás usuarios de la vía, los motociclistas han adoptado y perfeccionado con el paso de los años una serie de señas o gestos con los que se comunican mutuamente sin la necesidad de quitar la mirada del camino ni de gritar para que otros conductores escuchen una advertencia o alerta.

Este ‘lenguaje’ no es explicado en las escuelas de enseñanza automovilística ni figura en alguna norma del Código Nacional de Tránsito Terrestre, simplemente es una manera que han encontrado los conductores de motocicletas para comunicarse entre ellos sin infringir la ley.

La gran mayoría de las señales que hacen los motociclistas en la vía tiene como propósito advertir a otros conductores sobre peligros o situaciones en las carreteras.

Las señales no son más que movimientos que los motociclistas relacionan con ciertos avisos. Teniendo en cuenta que están en pleno trayecto y no deben perder la concentración, los gestos son muy fáciles de realizar e identificar, de tal manera que no arriesguen su seguridad con gestos bruscos que puedan llevarlos a perder el equilibrio o control del vehículo.

Cesvi Colombia explica en su página web que hay señales que significan: disminuir la velocidad, puede adelantar, incorporarse a la fila, obstáculo a la izquierda, obstáculo a la derecha, obstáculos a ambos costados.

Por cuestión de visibilidad, un motociclista le puede advertir a otros que van detrás suyo en la vía que más adelante hay peligro por obstáculos, huecos o cualquier elemento que puede poner en riesgo la seguridad de los conductores, detalla Cesvi Colombia.

¿Y cómo hacen para dar aviso? Pues fácil: levantando una o ambas piernas según el peligro que quieran advertir.

Si un motociclista levanta la pierna izquierda significa que de ese lado de la vía hay un obstáculo, por lo tanto los conductores que vienen detrás suyo deben evitar movilizarse por allí o sortear de manera prudente y segura el hueco o elemento que se encuentre en la carretera. Aplica el mismo movimiento para el lado derecho.

Mientras que si un motociclista levanta ambas piernas, extendiéndolas hacia el exterior, significa que hay obstáculos a ambos costados de la vía, por lo que la precaución debe ser mayor.