Pese a la polémica generada por la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, ya adelantó que hay una fecha tentativa para votar si se llama o no a hacer una nueva Constitución.

“Colombia necesita una nueva Constitución política que permita muchas transformaciones sociales que no se han logrado con la actual Constitución”, es lo que ha dicho el alto funcionario desde que el presidente Petro lanzó la propuesta que ha sido bastante criticada.

Es por ello, explicó, que en “marzo del próximo año, todos los colombianos podrán votar sí o no a una Asamblea Constituyente que rediseñe institucionalmente al país”. Aunque no dio una fecha exacta sería para las elecciones legislativas que se celebran en ese mes.

Para Montealegre se hace necesario esta renovación de la Carta Magna para “avanzar socialmente, para profundizar en la igualdad, para profundizar en la solidaridad y en el salto social”.

Las recientes declaraciones del ministro ha generado toda una ola de críticas que reprochan el llamado a la convocatoria y además de la manera como se quiere votar, con la papeleta, mecanismo que los juristas dicen ya no existe por lo que resulta imposible votarla.

“Usted está muy equivocado. Colombia no necesita una Asamblea Constituyente para cumplir los caprichos ideológicos del presidente de turno. Una constituyente no es un mecanismo para imponer agendas personales ni para esquivar el control institucional. Mucho menos puede convocarse por fuera de lo que establece la Constitución y la ley”, expuso Julio César Triana, representante a la Cámara.

Por su parte, María Fernanda Cabal, senadora y precandidata presidencial, calificó al ministro de Justicia de ser un “peón de los delirios autoritarios” de Petro.

“La Constitución del 91 no es el problema: el problema es un gobierno incapaz que sueña con reescribir las reglas para perpetuarse, no para transformar. Colombia necesita reformas serias, no caprichos de caudillo. Los ciudadanos no quieren constituyente, quiten empleo, vivienda, salud, seguridad, educación”, cuestionó.