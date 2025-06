En el último consejo de ministros hubo de todo, incluso cabida para las críticas musicales. Eso fue lo que hizo el presidente Petro al hablar sobre La Guajira y el agro en ese departamento. “El narcotráfico se tiró el vallenato”, aseveró.

El mandatario tras precisar que en esa zona del Caribe nació Silvestre Dangond (en el municipio de Urumita) aseveró que él tiene sus cuestionamientos por el vallenato actual y se decantó por el clásico.

Luego de decir esto lanzó una particular aseveración conectada con las actividades delincuenciales: “Pero tenemos que hacer un concurso en la plaza Francisco el Hombre para que no digan que me estoy tirando el festival yo, porque yo quiero la cultura. El vallenato tiene cultura indudable en la región, en Colombia, pero el narcotráfico se tiró el vallenato”.

Indicó que este ritmo, originario del Caribe, el ‘narco’ “lo volvió ranchera, corrido norteño, que también se tiró el narcotráfico. Y se está perdiendo raíces”.

En consejo de ministros, Petro desautoriza a Sarabia

Ante la eventual declaratoria por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de una nueva urgencia manifiesta para extender por 11 meses el contrato de expedición de pasaportes con la empresa Thomas Greg & Sons, el cual terminaría el próximo 1 de septiembre, mientras la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda del gobierno de Portugal se adaptan, hay un nuevo encontrón entre el presidente y la canciller.

En el último consejo de ministros, el pasado 24 de junio, el presidente Gustavo Petro desautorizó al la ministra por la prórroga que se pretendía adelantar para que la firma continúe elaborando los documentos.

“No va a seguir Thomas & Greg porque la licitación que estaban haciendo en Cancillería era fraudulenta”, le indicó el mandatario a la canciller quien se ausentó en el encuentro de ministros.

“Yo no voy a admitir que por urgencias prorroguen el contrato de Thomas & Greg en la Cancillería”, agregó de manera tajante el presidente que desde el comienzo de su mandato se ha mantenido en disputa y que no ha podido sacarle ventaja ninguno de los tres cancilleres que han pasado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.