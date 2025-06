La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, confirmó que el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, podría ser objeto de una circular roja de Interpol si no se presenta ante las autoridades, debido al caso en su contra por el escándalo de corrupción en la UNGRD.

“Si se impusiera la medida de aseguramiento, si se encontrara que están satisfechos los fines constitucionales, nosotros tendríamos que solicitar una circular roja para su captura”, señaló la funcionaria, según publicación de ‘Caracol radio’.

Además, Camargo aseguró que un equipo de la Fiscalía está adelantando investigaciones para dar con el paradero de Carlos Ramón González, el exjefe del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE).

“Nosotros lo estamos ubicando (…) Yo sigo con la esperanza de que él se presente, de que no tengamos que emitir una circular roja para hacer efectiva esa captura”, comentó.

Carlos Ramón González podría estar en Nicaragua

Ante las recientes informaciones de que el exidrector del Dapre estaría fuera del país en medio del proceso judicial que enfrenta por el caso de corrupción, la Fiscalía reveló en su momento que todo indica que Carlos Ramón González estaría en Nicaragua.

“El procesado, sabiendo de la existencia de esta investigación, de su importancia, y de la gravedad de sus consecuencias negativas, se abstuvo de informar a la Fiscalía de su salida del país y mucho menos de su regreso. Y si bien frente a este argumento podría oponerse que González no tiene restricción de salir del país, su comportamiento es indicativo de que no quiere que la administración de justicia tenga conocimiento de su ubicación material. González hoy tiene un arraigo aparente y no real”, dijo la fiscal del caso María Cristina Patiño.

De acuerdo con la fiscal, un experto en informática adscrito al CTI concluyó, después de investigaciones, que a la audiencia del pasado 21 de mayo, se registraron dos personas con el nombre de Carlos. Uno sería un periodista, y otro al parecer sería el exjefe del Dapre, quien se habría conectado desde Nicaragua.

“El segundo identificado como usuario anónimo, conexión desde las 9:28 con duración de una hora y 29 minutos, tiempo que corresponde con la presencia virtual del imputado en la audiencia, conectado desde un celular ubicado en la ciudad de Managua, Nicaragua, país fronterizo con Costa Rica. Es probable que el usuario registrado en la reunión virtual como usuario anónimo corresponda a Carlos Ramón González, quien puede estar ubicado en Nicaragua y no en el norte de Bogotá, donde dijo tener su arraigo”, señaló la fiscal del caso.