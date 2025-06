BOGOTÁ. A través de un comunicado emitido este miércoles, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Andje, reportó que el Consejo de Estado negó las pretensiones de la sociedad Concisa S.A.S., que buscaba una indemnización de $464.921 millones de pesos contra la Nación.

Lea: Revelan cuánto le habrían ofrecido al adolescente que atentó contra senador Miguel Uribe

Indicó la entidad estatal que la demanda surgió en el marco del debate sobre la legalidad de la resolución que adjudicó la Licitación Pública No. SEA-LP-001-2010, cuyo objeto era la concesión para ejecutar obras en el Sector 3 del Proyecto Vial Ruta del Sol (tramo San Roque – Ye de Ciénaga y Carmen de Bolívar – Valledupar).

El Consejo de Estado concluyó que “la sociedad demandante no demostró el cumplimiento del requisito habilitante en materia financiera, particularmente lo relacionado con la verificación del cupo de crédito exigido en el proceso de selección. Por tanto, el Consorcio Vías de la Competitividad – Ruta del Sol, del cual hacía parte Concisa S.A.S., no podía ser considerado un proponente admisible, lo cual validó la decisión de la ANI de declararlo no habilitado”.

También: Precandidatos y congresistas convocan a ‘Marcha del silencio’ en rechazo a atentado contra Miguel Uribe

De esta forma, la decisión confirmó la legalidad de la actuación administrativa y respaldó la postura defendida por el Estado, lo que permitió evitar un impacto económico considerable sobre los recursos públicos.

Al respecto, César Palomino Cortés, director de la Andje, señaló que “detrás de cada proceso hay un trabajo técnico y riguroso que busca lo esencial: defender al Estado con argumentos sólidos y decisiones responsables. Este caso refleja cómo, cuando las entidades trabajamos de forma articulada, logramos proteger recursos que son de todos los colombianos”.