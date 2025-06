Justo al frente del Congreso de la República, varios precandidatos presidenciales y congresistas de oposición anunciaron este miércoles 11 de junio que convocan a una ‘Marcha del silencio’ para el próximo domingo 15 del mismo mes en Bogotá y en otras ciudades del país.

Leer también: Esperanzador parte médico de Miguel Uribe Turbay: “Existen indicios de mejoría neurológica”

Entre los presentes estuvieron Vicky Dávila, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín, además del presidente del Senado, Efraín Cepeda.

“A los criminales les decimos basta. Este domingo, sin importar la ideología, el partido político, vamos todos a la calle por Miguel, por la libertad, por la democracia, por la verdad, con valentía. Colombia no se arrodilla ante el terrorismo”, dijo Vicky Dávila.

Por su parte, Paloma Valencia, dio detales de la marcha convocada: “En Bogotá, a las 9:00 de la mañana en el Parque Nacional, estaremos informando en todas las regiones del país porque Colombia no se rinde y no se arrodilla, basta ya a los violentos. Viva la vida de Miguel Uribe Turbay y de todos los colombianos. No al terrorismo”.

Importante: Familia de menor implicado en atentado a Miguel Uribe será protegida: estos son los beneficios que le otorgaría la Fiscalía

Además de rechazar el atentado contra el senador Miguel Uribe, los convocantes también marcharán para exigir resultados en las investigaciones, además de pedir garantías para la campaña para las elecciones presidenciales de 2026.

En presencia de varios medios de comunicación, los congresistas y precandidatos gritaron 'Fuerza, Miguel’ en apoyo al político de Centro Democrático, quien se encuentra hospitalizado aún en estado crítico en la Fundación Santa Fe de Bogotá. El último parte médico indica que ha mostrado mejoría en las últimas horas.