La reciente decisión de un tribunal en Portugal de otorgar la libertad inmediata a Diego Marín Buitrago, conocido como alias Papá Pitufo, ha generado ciertas inquietudes en torno al curso del proceso judicial que se adelanta en su contra en Colombia y a la posibilidad de una eventual fuga del empresario, acusado de liderar una red de contrabando a gran escala.

No obstante, en una reciente entrevista su defensa aseguró que la medida no interfiere en la solicitud de extradición ni representa un obstáculo para que la justicia colombiana continúe su curso.

Camilo Andrés Rojas, abogado del empresario, explicó que la liberación responde a una garantía procesal y no a una absolución. “Sigue vinculado y su defensa continuará ejerciéndose conforme a las instancias judiciales pertinentes. Esto fue una medida procesal para garantizar derechos fundamentales, no una absolución ni una terminación anticipada del proceso”, precisó Rojas en diálogo con el diario ‘El Tiempo’.

La solicitud de asilo político interpuesta por Marín Buitrago ante las autoridades portuguesas es, por ahora, el único factor que impide la ejecución de la extradición, que ya fue aprobada en primera y segunda instancia por el sistema judicial luso.

“Portugal ya autorizó la extradición en primera y segunda instancia. Sin embargo, esta no se puede hacer efectiva mientras no se resuelva el trámite de asilo que presentó mi defendido. Por eso es que la detención, en ese contexto, ya no era válida legalmente. La libertad se da en ese marco: sin interferir con el fondo de la solicitud de extradición, pero sí exigiendo respeto a los tiempos y derechos de la persona procesada”, puntualizó Rojas.

La defensa del empresario ha reiterado que su cliente no busca evadir a la justicia y que se mantendrá vinculado al proceso en curso tanto en Colombia como en Portugal. “Diego Marín no tiene intención de sustraerse. Por el contrario, ha comparecido a todas las etapas del proceso en Portugal y sigue vinculado jurídicamente al proceso penal en Colombia. (...) Estamos atentos a la programación de la audiencia de acusación en Colombia. Ese proceso sigue su curso”, aseguró el jurista.

En cuanto al argumento de que la solicitud de asilo podría representar una estrategia dilatoria, el defensor respondió que el recurso fue presentado conforme a la normativa internacional y dentro de los plazos establecidos. “Esa solicitud está dentro del marco legal y es un derecho de cualquier persona que se considere en riesgo. La decisión final no depende de nosotros, sino de las autoridades portuguesas. (...) No tiene como fin dilatar nada, sino garantizar que todo el proceso respete las normas internacionales de protección”, explicó.

Marín, quien posee la doble nacionalidad colombiana y española, podrá permanecer en territorio europeo mientras se resuelve la solicitud. Según Rojas, el empresario tomará sus decisiones de residencia dentro del marco legal y en concordancia con las definiciones judiciales que se emitan.

El caso de Marín Buitrago ha sido ampliamente cubierto por los medios en Colombia, donde la Fiscalía lo señala como uno de los principales responsables de una red de contrabando que habría afectado seriamente las finanzas del Estado. Al respecto, el abogado advirtió que los señalamientos públicos deben ser sustentados con pruebas en los estrados.

“Como defensa, consideramos que esos señalamientos deben probarse ante los jueces. Las afirmaciones mediáticas o políticas no sustituyen un proceso con garantías. Por eso insistimos en que se respete la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso. En juicio se debatirá si las pruebas realmente sostienen esas afirmaciones”, afirmó.

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, confirmó que ya se radicó el escrito de acusación contra Marín en Colombia. Aunque su cliente se encuentra en libertad provisional en Portugal, Rojas sostiene que ello no altera en lo absoluto el curso de los procedimientos judiciales en su país de origen. “La libertad no significa impunidad. El proceso sigue y Diego Marín está dispuesto a comparecer. (...) Nadie está por encima de la ley, pero tampoco puede ser juzgado por fuera de ella”.