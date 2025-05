Los familiares de los estudiantes y directivos de la Universidad Von Humboldt que resultaron víctimas del accidente en el Helicoidal, en Calarcá, Quindío, aún no salen de su asombro por el trágico desenlace de varios de los ocupantes del bus en el que viajaban.

Nuevos detalles se conocen de este caso que dejó 10 víctimas mortales y otros más heridos. Juan Camilo Triviño salió ileso del accidente y relató los momentos de angustia y cómo evitó que la tragedia fuera aún peor.

El estudiante y también miembro del Cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia aseguró que tras el impacto del bus con la baranda del Helicoidal el conductor entró en una especie de estado de shock por lo que tuvo que intervenir saltando hacia la cabina para detener el bus.

“Observé al conductor con las manos y la cabeza en el volante. No sé si estaba inconsciente o en shock, pero mi reacción fue saltar y tratar de detener el bus, que estaba iniciando otra vez la marcha”, dijo en diálogo con RCN Radio.

Y agregó que cuando empezaron a bajar “y, casi llegando al puente, el vehículo no tiene frenos. Era tanta la velocidad que tomó el bus, que no sentimos los reductores que hay antes de entrar al puente. Quise llamar a mi esposa, tengo una bebé de 25 días de nacida, pero guardé el celular y me agarré muy fuerte”.

Agregó que unos días antes asistió a una capacitación de la Dirección Nacional de Bomberos para saber cómo atender este tipo de emergencias por lo que supo qué hacer cuando recibió el impacto.

Juan Camilo logró estabilizar el vehículo y dar aviso a los organismos de socorro para que atendieran la emergencia.

Relató además que ya antes de quedarse sin frenos, el conductor presentaba fallas en la caja de cambios

“Ingresamos al puente y mi pensamiento fue que todos vamos a caer al vacío. Gracias a Dios, esa baranda resistió. La colisión fue en la parte trasera del vehículo y los afectados no solo fueron los que iban en esa parte; incluso, algunos que iban al lado del conductor salieron expulsados”, relató al mencionado medio.

El estudiante se encontraba justo detrás del conductor junto a otro compañero que también resultó ileso, aunque aún no se explica cómo fue que se pudieron salvar.

“Agarré algo muy fuerte, pero viendo después las fotos, no había barandas ni nada. No encuentro a qué me aferré, fue un milagro. Solo mi compañero Juan Camilo y yo no nos desplazamos y quedamos en la silla donde íbamos”, afirmó