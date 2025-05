Con audiencia se inicia la agenda de reforma laboral

La Comisión Cuarta del Senado de la República realizará hoy una audiencia pública de la resucitada reforma laboral, una iniciativa que cuenta con mensaje de urgencia e insistencia con el objetivo de que sea aprobada antes del 20 de junio.

Luego, el martes, se invitará a los ministros de Trabajo y del Interior “para que conversemos, discutamos y comprendamos las prioridades del Gobierno nacional para ser tenidas en cuenta por los ponentes, estarán otros expertos invitados, así como en la sesión del miércoles 21 de mayo”, explicó la senadora Angélica Lozano, presidenta de la célula legislativa.

El cronograma prosigue el jueves 22 y viernes 23 con reunión de trabajo de ponentes para radicar la ponencia, y el lunes 26 arranca el debate del articulado hasta el viernes 30 de mayo, “que es la meta para darle primer debate al proyecto y que 8 días después esté listo para el cuarto debate en la plenaria”.

“A los tiempos le vamos a poner la chancleta, el acelerador, para que los tiempos se cumplan y poder entregarle una reforma al país, pero repito, en la ruta de fortalecer lazos de fraternidad entre empleador y trabajador y no la confrontación, que era lo que tenía dentro la reforma laboral que se hundió”, explicó el senador Carlos Meisel, ponente de la iniciativa.

Meisel, en diálogo con EL HERALDO, aseguró que la oposición está dispuesta a llegar a acuerdos para sacar adelante la reforma; sin embargo, solicitó al presidente Gustavo Petro que no trate de intervenir en medio de la discusión.

“A mí no me interesa lo que piense el Gobierno de mí. Yo sé todo el compromiso que tengo yo por este país y quiero trabajar por este país con o sin Petro, y siempre o casi siempre nos toca sin Petro. Ahora, ¿que si queremos que no se atraviese? ¿Que si queremos que cambie su posición hostil frente a cualquier tipo de consensos? Llegan siempre con unos dogmas radicales sin posibilidad de escucha, con una sordera que imposibilita el diálogo. Eso es lo que uno quiere por parte del Gobierno. Del resto, la disposición la tenemos nosotros, que Petro no se preocupe por eso”, agregó el senador del partido Centro Democrático.