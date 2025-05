Tras presentar el pasado 15 de mayo su renuncia como ministra de Justicia, Ángela María Buitrago entregó a la Fiscalía y a la Procuraduría un dosier con pruebas de los “intentos de injerencia” en la cartera.

La funcionaria, quien estará en el cargo hasta el próximo 1 de junio, ya había señalado en entrevistas con varios medios de comunicación al ministro del Interior, Armando Benedetti, y a la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez. En el dosier también salpicó a congresistas del Pacto Histórico.

Entre las pruebas que presentó Buitrago se encuentran unos chats en WhatsApp con Angie Rodríguez. Uno de los mensajes de la directora del Dapre dice: “Porfa, suspender contratación de trajes del Inpec”.

En otro mensaje enviado por Rodríguez el 8 de abril, esta le informa a Buitrago: “Doc, estoy con el Presidente en Honduras, en agenda bilateral”, a lo que la ministra de Justicia responde: “Ok, pero lo que te dijeron no es correcto, un abrazo”.

Sobre este último chat, Buitrago explica en el documento que presentó a la Fiscalía y la Procuraduría que todo empezó con una solicitud que le realizó la senadora Gloria Flórez, del Pacto Histórico, el pasado 23 de abril. Según el relato de Ángela María, ese día fue abordada por la congresista y dos personas que aseguraron ser representantes de la empresa cubana Tecnosuma.

“Me dicen que agradecerían si los escucho. Me mencionan que necesitan exportar un material para un tema de hemodiálisis y que se trata de una sustancia: cloruro de calcio dihidratado USP, que en Colombia está bajo control del Ministerio de Justicia. Señalan que necesitan con urgencia la exportación para poder atender a pacientes diabéticos”, explicó Buitrago.

Agregó que como se trata de una sustancia controlada, les indicó que para cualquier movimiento relacionado con esta se debe cumplir una serie de procedimientos, entre los que figura diligenciar un formulario en el sitio web del Ministerio de Justicia.

“Me dicen que ya habían escrito al correo de la Dirección de Sustancias, y que el problema es que necesitan sacar eso con urgencia. Explican que la empresa que está haciendo presencia no es la que va a exportar, y que por lo tanto no pueden llenar algunos campos de la información. Yo les explico que es imposible autorizar el movimiento de sustancias restringidas sin haber cumplido todos los requisitos, y que, además, se requieren tres autorizaciones: una del Ministerio, otra de la Policía y una verificación de sustancias. Les pido que, por favor, hagan el procedimiento, y les aclaro que es la división correspondiente la que autoriza”, añadió.

Aunque -a juicio de Buitrago- la senadora Gloria Flórez pareció “comprender el trámite que debe realizarse”, el 7 de mayo recibió un nuevo mensaje relacionado con el tema, pero esta vez de la directora del Dapre.

Angie Rodríguez le reenvió a Ángela María Buitrago un mensaje de la senadora Isabel Zuleta, también del Pacto Histórico, que decía: “Angie, no olvides lo de Cuba, por favor. Ellos necesitan esos trámites para salvar vidas. Es la firma de la ministra de Justicia”.

Fue entonces cuando Buitrago le hizo una llamada a Rodríguez para hablar sobre la situación.

“Inmediatamente la llamo a las 11:06 de la mañana y me envía un mensaje que dice “Doc, estoy con el presidente”. Le contesto a las 11:07 am con un “Ok””, sostuvo la ministra.

La funcionaria también denunció que después de que había designado como ministro encargado al secretario general de la cartera, mientras ella se encontraba en un viaje de trabajo a Washington, Rodríguez le avisa que haría un cambio.

“El 8 de mayo de 2025 estando en comisión oficial en Washington, me escribe Angie Rodríguez a las 2:46 p.m y me dice: Hola doc. Bendiciones. Te llamo tan pronto pueda estamos en un evento en Boyacá. Y manda un mensaje que al abrir desaparece el contenido en donde me dice: se va a nombrar de ministro encargado de Justicia a Augusto Ocampo; sin embargo, desaparece el mensaje. Yo tenía encargado al secretario general del Ministerio de Justicia”.