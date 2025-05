Gustavo Bolívar, exsenador y saliente director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), emitió este viernes un mensaje de despedida tras anunciar su salida del cargo. Bolívar siempre se ha mostrado cercano al presidente Gustavo Petro, incluso ha mencionado que lo “ama”.

Esta renuncia del director del DPS se da en medio de fuertes tensiones entre miembros del gabinete del gobierno Petro, y la salida de recientes funcionarios como la ministra de Justicia.

“Hoy dejo mi cargo como director de Prosperidad Social. Feliz por el deber cumplido, triste por despedirme de un equipo de trabajo formidable. No saldré a hablar mal del Presidente como lo han hecho varios ministros y exfuncionarios. Lo que me pareció mal y lo que no me gustó lo dije mientras fui funcionario”, indicó Bolívar.

Hoy, al final de una emotiva jornada, #ProsperidadSocial despidió a @GustavoBolivar con esta memoria video gráfica de algunas de sus intervenciones más significativas como Director General de la entidad. pic.twitter.com/MRFbdBfwu5 — Prosperidad Social (@ProsperidadCol) May 16, 2025

Asimismo, agradeció al presidente Gustavo Petro y le manifestó su admiración por “su tenaz lucha para sacar adelante las reformas sociales”, que según él, traerán paz y justicia social a Colombia.

Bolívar señaló además que en el transcurso de la tarde rendirá públicamente las cuentas de su administración, y agradeció a la ciudadanía por el apoyo mientras estuvo al frente de Prosperidad Social.

Cabe recordar, que en días anteriores, en entrevista con Mañanas Blu, Gustavo Bolívar manifestó que su distanciamiento con el presidente Petro se debía a una “diferencia de fondo”: la apertura hacia políticos tradicionales como estrategia para ganar las elecciones de 2026.

Manifestó además que el presidente sabe que para ganar “necesita maquinaria, y teme que yo, por ética, no la acepte”, y debido a su radical postura habría sido el ‘choque’ con el jefe de Estado.

El saliente director indicó también, al medio antes mencionado, que el primer mandatario no estaba muy de acuerdo con su candidatura a las próximas elecciones presidenciales, ya que el presidente prefería que su candidato fuera “más convocante” y no de izquierda radical, para así triunfar en las elecciones; situación que al parecer no cumple Bolívar, pues no tendría los suficientes votos.