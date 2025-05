Gustavo Bolívar, quien una vez durante un consejo de ministros aseguró que amaba al presidente Gustavo Petro, al parecer habría usado sus redes sociales para referirse nuevamente a lo que, de acuerdo a lo que ha expresado, siente por el jefe de Estado.

Para entrar en contexto, durante un evento de Presidencia realizado en Tibú, región del Catatumbo, en Norte de Santander, el presidente Petro se saltó el protocolo para hablar frente el micrófono. En su discurso, se refirió a Bolívar en una especio de “regaño” por su presencia, sabiendo que ya había renunciado al cargo de director del Departamento de Prosperidad Social.

“Rompo el orden del día porque no me parece que sea así, Gustavo Bolívar y otros compañeros. Primero porque los que ya renunciaron, renunciaron, no se puede confundir eso. Persona que renuncia porque tiene una aspiración ya se va, entra su remplazo que tiene que venir a hablar. Eso es un problema de respeto con el Gobierno y con la gente”, dijo en primera instancia el mandatario.

Y, en otra parte de su discurso, agregó: “Aquí no se trata de recibir aplausos, se trata de analizar los problemas que afrontamos con objetividad. Nosotros tenemos una sentencia de la Corte Constitucional sobre la conmoción interior. (...) Bolívar, ¿tiene usted el dinero para el bono pensional en este momento para los viejos en el Catatumbo? Si la Corte Constitucional tumba el decreto no existe el dinero, y eso tenemos que analizarlo aquí y tengo que decírselo con franqueza porque yo no hablo mentiras, no vengo aquí a ilusionarlos”.

Agregó el jefe de Estado que “la Corte Constitucional puso en vilo los recursos, aún hoy no podría decir se van a perder, no puedo decir los vamos a obtener, porque no ha expedido los análisis de los decretos”.

Por supuesto que esto ha generado cientos de reacciones en redes sociales. Usuario le reclaman y le recuerdan que el mismo presidente al que dijo que amaba, lo regañó en público.

Ante esto, Bolívar parece haber respondido en sus redes sociales, con una publicación en su cuenta de X en referencia al amor.

“El amor debe ser desinteresado o no es amor”, publicó Bolívar.

El ex funcionario no se ha pronunciado sobre si el mensaje tiene referencia al presidente Gustavo Petro, pero por el contexto y el momento, pareciera que sí.