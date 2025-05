El presidente Gustavo Petro se saltó el protocolo de un evento público este viernes en el municipio de Tibú, Norte de Santander, para regañar y hacer reclamos al director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, quien presentó su renuncia al cargo hace unos días.

El mandatario tomó el micrófono para decir que no estaba de acuerdo con el orden del día de la jornada llamada “Juntos por la transformación del Catatumbo, para la vida, la productividad y las economías lícitas”. Petro consideró que si un funcionario ya ha renunciado no debería hablar en nombre del Gobierno en este tipo de eventos.

“Rompo el orden del día porque no me parece que sea así, Gustavo Bolívar y otros compañeros. Primero porque los que ya renunciaron, renunciaron, no se puede confundir eso. Persona que renuncia porque tiene una aspiración ya se va, entra su remplazo que tiene que venir a hablar. Eso es un problema de respeto con el Gobierno y con la gente”, señaló.

También le llamó la atención a Bolívar por los anuncios realizados a los ciudadanos del Catatumbo que todavía no se sabe si se podrán cumplir.

“Aquí no se trata de recibir aplausos, se trata de analizar los problemas que afrontamos con objetividad. Nosotros tenemos una sentencia de la Corte Constitucional sobre la conmoción interior. (...) Bolívar, ¿tiene usted el dinero para el bono pensional en este momento para los viejos en el Catatumbo? Si la Corte Constitucional tumba el decreto no existe el dinero, y eso tenemos que analizarlo aquí y tengo que decírselo con franqueza porque yo no hablo mentiras, no vengo aquí a ilusionarlos”, sostuvo.

Agregó el jefe de Estado que “la Corte Constitucional puso en vilo los recursos, aún hoy no podría decir se van a perder, no puedo decir los vamos a obtener, porque no ha expedido los análisis de los decretos”.