El presidente Gustavo Petro, como viene siendo habitual en sus últimos discursos públicos, arremetió una vez más contra el ex canciller de la República, Álvaro Leyva.

Esta vez, el mandatario, en un evento de Presidencia en Tibú, en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, llamado ‘Juntos por la transformación del Catatumbo, para la vida, la productividad y las economías lícitas’, aseguró que Leyva habló con miembros del ELN para ver “cómo tumba al presidente”.

“El compromiso con el Catatumbo lo hicimos, y pase lo que pase, así me lleven a la cárcel, o como quiere Leyva, me tumben, con los narcos. Leyva también habló con el ELN, y con otros en Caracas, no para hacer la paz, sino para ver cómo tumba al presidente. Tiene rabia de oligarca...”, dijo Petro.

Durante su discurso, que además rompió el protocolo del evento, también “regañó” de manera fuerte a Gustavo Bolívar, precisamente porque estuvo hablando en la jornada, a pesar de que ya no forma parte del Gobierno, pues renunció al Departamento de Prosperidad Social.

“Rompo el orden del día porque no me parece que sea así, Gustavo Bolívar y otros compañeros. Primero porque los que ya renunciaron, renunciaron, no se puede confundir eso. Persona que renuncia porque tiene una aspiración ya se va, entra su remplazo que tiene que venir a hablar. Eso es un problema de respeto con el Gobierno y con la gente”, señaló.

Y agregó: “Bolívar, ¿tiene usted el dinero para el bono pensional en este momento para los viejos en el Catatumbo? Si la Corte Constitucional tumba el decreto no existe el dinero, y eso tenemos que analizarlo aquí y tengo que decírselo con franqueza porque yo no hablo mentiras, no vengo aquí a ilusionarlos”.