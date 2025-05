César Gaviria se fue con toda. Crítico se mostró el expresidente colombiano frente al Gobierno de Gustavo Petro: cuestionó la llamada paz total, el “rearme” de los grupos armados, la arremetida contra la fuerza pública con el ‘plan pistola’ y su “inacción” ante el recrudecimiento de la violencia.

“¿Qué clase de liderazgo permite que el ‘plan pistola’ del Clan del Golfo asesine a más de veinte policías sin una reacción institucional contundente? ¿Qué clase de lógica perversa es esa que, frente al terror, responde que hay que “verificar”? ¿Verificar qué? ¿Que están muertos? ¿Que los informes no mienten? ¿Que el Estado ya no tiene control territorial?”, comenzó diciendo Gaviria en una extensa carta dirigida al jefe de Estado.

Sobre la paz total aseguró que “no es una política de Estado” sino más bien “una fantasía improvisada” y que delegar su ejecución a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Ministerio del Interior y la Unidad de Implementación “ha resultado ser un desastre”.

“El comisionado de paz, Otty Patiño, aparece y desaparece, absorbido por negociaciones opacas. El Ministerio del Interior prioriza agendas políticas y el DNP se encuentra en medio de conflictos internos y vacíos de liderazgo”, agregó.

Para el también director del Partido Liberal, la paz total debería estar en consonancia con los Acuerdos de La Habana, sin embargo, la iniciativa no tiene “conexión real (…) y que en lugar de reforzarlo, lo sabotea desde adentro”.

Tuvo tiempo para irse lanza en ristre contra la conmoción interior decretada luego de la crisis desatada en la región del Catatumbo por debido a los enfrentamientos entre disidencias de las Farc y el ELN. “Suena más a promesa de campaña que a una medida de emergencia”.

“Esta no es una crisis inesperada, es el resultado de años de inacción estatal. Lo que ocurre en el Catatumbo y en muchas regiones del país es responsabilidad directa del abandono del Estado”, apuntó.

Frente a los ceses al fuego pactados con diferentes grupos armados, Gaviria los calificó de “herramienta de debilitamiento” para la fuerza pública que no puede operar “mientras los grupos ilegales aprovechan para rearmarse, ocupar territorios y consolidar economías ilícitas”.

“No hay verificación eficaz. No hay consecuencias por incumplimientos. No hay liderazgo. Cada cese unilateral sin condiciones ha sido un cheque en blanco al crimen organizado”, cuestionó en su misiva de cuatro páginas.

“Señor presidente Petro: gobernar no es declamar. No es culpar al pasado ni prometer futuros intangibles (…) La paz no se mendiga. Se construye con firmeza, con institucionalidad, con autoridad legítima. Sino pudo con el verso de la paz total, admítalo. Pero no siga arrastrando al país hacia el abismo”, finalizó.