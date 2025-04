Canciller Sarabia y la primera dama Verónica Alcocer representarán a Colombia en el funeral del papa Francisco

El exministro de Defensa Iván Velásquez, aunque recibió el beneplácito como nuevo embajador ante la Santa Sede, no asistirá a los actos debido a que no ha sido posesionado. El presidente Gustavo Petro no asistirá a las honras fúnebres.