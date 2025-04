El ex ciclista colombiana Luis Alberto Herrera Herrera, más conocido como Lucho Herrera, se defendió de las acusaciones de dos exparamilitares encarcelados, quienes lo vincularon a la desaparición forzada de cuatro campesinos en Cundinamarca.

Tras los señalamientos, a través de un comunicado, el exdeportista, ganador de la Vuelta a España de 1987, indicó no ha pertenecido a “organizaciones criminales”.

“Jamás he pertenecido a organizaciones criminales ni he pretendido causar daño a persona alguna. Mi vida la he dedicado al deporte, y tras mi retiro del ciclismo profesional, a trabajar de forma honesta” dijo en el texto.

“Respeto profundamente el papel de los medios de comunicación y el derecho ciudadano a estar informado. Por ello, estaré dispuesto a ofrecer declaraciones públicas una vez conozca de forma concreta y precisa los cargos que se me atribuyen por personas que no conozco, y pueda demostrar mi total inocencia”, agregó.

Luego de que dos exparamilitares encarcelados testificaran contra exciclista, la Fiscalía ordenó la diligencia de exploración y exhumación en la finca del exdeportista en el municipio de Silvania.

En el testimonio, los exintegrantes de grupos palamilitares señalaron a Lucho Herrera de haber pedido a las Autodefensa Campesinas de Casanare que desplazaran o asesinaran a cuatro personas, que eran vecinos suyos, acusándolas de ser milicianos de la guerrilla, en octubre de 2002.

“El señor Lucho Herrera me ofrece algo de beber y me da dos sobres de manila, en uno de ellos venían las fotos de 4 personas que teníamos que recoger, dijo que eran milicianos de la guerrilla que lo iban a secuestrar, y en el otro sobre había 40 millones y nos dice que si queremos para comprar unas pistolas y unas motocicletas. Esa gente colindaba con la finca de él”, dijo uno de los exparamilitares que testificó, según el informe de Noticias Uno.

Por todo esto, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Fusagasugá compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue la presunta participación del exdeportista en la desaparición forzada de estas personas.

Ahora, la Fiscalía pidió se adelante una diligencia de exploración y exhumación en una finca ubicada en Silvania, Cundinamarca, donde según los exparamilitares estarían los restos de los campesinos.

