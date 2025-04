Pese a la decisión del Consejo de Estado de frenar las transmisiones de los consejos de ministros vía alocución presidencial en canales privados, el presidente Gustavo Petro volvería este lunes a ser uso del espectro y sobre esto se refirió un magistrado del tribunal.

El magistrado Luis Alberto Álvarez dijo en Blu Radio que la decisión del Consejo de Estado pretende velar por el pluralismo informativo –haciendo hincapié- en los canales privados, pero sin desconocer la labor del mandatario que implica la comunicación constantes con sus gobernados.

Álvarez aseguró que la naturaleza de las alocuciones presidenciales “están sujetas a criterios de necesidad y urgencia”, y los consejos de ministros, dijo, en muchas ocasiones no se alinean a esas especificidades.

De ahí que el Consejo de Estado haya decidido que Petro no puede continuar haciendo sus transmisiones al menos en canales privados, pero sí en públicos. Sin embargo, esta decisión será impugnada este lunes, según dicen desde la Casa de Nariño.

Esto implicaría un reexamen por parte de otra sala, escogida por sorteo, para otra revisión y decidirá si confirma o rechaza lo dictado en la decisión inicial de la tutela.

En su momento, el jefe de Estado se mostró en contra de la decisión tildándola de “censura” y cuestionó por qué el programa Prevención y Acción del expresidente Iván Duque, que se trasmitía todos los días durante pandemia, no fue sacado del aire.

“Creo que los magistrados del Consejo de Estado se equivocan al censurar al presidente de la república y jefe de estado. No me consideran como tal, no me consideran presidente, simplemente porque pertenezco a la corriente mundial del progresismo humano”, escribió Petro el 11 de abril pasado en su cuenta de X.