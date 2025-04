Este martes 15 de abril se conocieron nuevos detalles sobre las investigaciones del asesinato de Sara Millerey. La Alcaldía de Bello, Antioquia, se pronunció sobre la identificación de los posibles responsables del hecho.

La entidad informó que se “han logrado avances significativos en la identificación de los responsables de golpear y arrojar a la quebrada La García a Sara Millerey González Borja”.

La Alcaldía recordó que se trata de una investigación en la que trabajan el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), de la Fiscalía General de la Nación, la Alcaldía, La Dirección de Investigación Criminal (Dijin) y la Seccional de Investigación Judicial (Sijin).

También informó que ya investigan a cuatro o cinco personas que estarían involucradas en el hecho.

En el comunicado se agrega que las autoridades han hecho entrevistas, han revisado videos de cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, para poder dar con los nombres de los responsables del asesinato.

“Las recompensas ofrecidas por la Alcaldía de Bello y la Gobernación de Antioquia ascienden a 100 millones de pesos”, también se lee en el texto.

Hay que recordar que Sara fue arrojada a la quebrada luego de recibir fuertes golpes que le limitaron la movilidad de las extremidades. Cuando fue trasladada a un centro de salud, le encontraron heridas en costillas y en la cabeza, además de cortadas en varias partes del cuerpo.

Hablaron los familiares

El crimen de Sara generó indignación en todo el país. Por medio de un video en redes sociales se evidenció el momento en que dentro de la quebrada Sara se quejaba de dolor, sin que nadie acudiera a ayudarla.

Ante diferentes versiones sobre las razones por las cuales Sara no fue ayudada por los vecinos y transeúntes de la zona, la familia decidió hablar para esclarecer el hecho.

En el pódcast ‘Más allá del silencio’ la tía de Sara Millerey, Luz Dary Borja, dijo: “Nosotros estuvimos ahí y te voy a decir. Que alguien haya dicho ‘sáquenla’, ‘no la saquen’, no. Porque sí hubo personas que nos quisieron ayudar. No sé de pronto antes de que nosotros llegáramos, pero literal, qué te voy a decir, no (…) Hubo muchas personas que nos quisieron ayudar y nos ayudaron. Le lanzaron una lazo para que se sostuviera (Sara Millerey en la quebrada)”.

La tía de Sara explicó que por las heridas y dificultades que tenía su sobrina no se podía sostener del lazo. Por su parte, Sandra Milena Borja, la madre de Sara, detalló que le gritó mientras trataban de ayudarla: “Mamá está acá, sosténgase fuerte, ya voy a ir por usted, ya la voy a sacar. Entonces ella alzaba la cabecita y me miraba”.

“En el hospital vi que tenía una cortada, no sé si la querían degollar, acá por la nuca, en el lado derecho. Tenía un hueco en la cabeza, sus dos manos fracturadas, una pierna, dos o tres costillas rotas y el pulmón lo tenía destrozado, estallado”, agregó Luz Dary Borja.