El Consejo de Estado negó la tutela que pedía la protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes de Colombia que, según los demandantes, se veían amenazados con la letra de la canción ‘+57′ de autoría de nueve artistas urbanos colombianos.

“Por las razones expuestas, la Sala considera que, dado que el mecanismo constitucional del asunto superó los requisitos de procedibilidad, pero no demostró una actual afectación a los derechos fundamentales de los NNA, se negaran las pretensiones de la acción de tutela”, se lee en el fallo.

En particular, los demandantes señalaron la expresión “mamacita desde los fourteen (catorce)” como una vulneración directa a su dignidad.

No obstante, pese a la decisión del alto tribunal este exhorta a Ryan Castro, Karol G, J Balvin, Maluma, Ovy On The Drums, DFZM, Keityn, Feid, Blessd, autores del tema musical, a que “eviten difundir y publicar contenidos que afecten la dignidad de los menores”.

“Si bien la Sala constató que la letra fue posteriormente modificada y se reemplazó dicha expresión por ‘mamacita desde los eighteen’ —lo cual elimina la referencia a menores de edad—, concluyó que mientras la versión original estuvo disponible, sí se produjo una afectación a los derechos fundamentales de esta población, comprometiendo su dignidad humana”, se lee en el comunicado de la alta corte.

El fallo enfatiza en este sentido que los menores deben gozar de un desarrollo integral, libre de exposición a la violencia y a insinuaciones de explotación sexual, de acuerdo con las obligaciones derivadas del ordenamiento jurídico interno y de las convenciones internacionales, que exigen una protección estricta e inexcusable para esta población por parte de la sociedad.

“La sexualización temprana cosifica a los menores, los reduce a objetos de deseo y los expone a riesgos que pueden afectar gravemente su desarrollo. Este tipo de conductas contraviene el principio del interés superior del menor, el cual exige que todas las decisiones y actuaciones que les conciernan se adopten considerando su bienestar y protección integral”, concluyó el Consejo de Estado.