El general en retiro Eduardo Zapateiro se pronunció públicamente tras la divulgación de denuncias por presunto acoso sexual en su contra. A través de un comunicado oficial, el excomandante del Ejército Nacional negó los señalamientos y defendió su trayectoria dentro de la institución, asegurando que nunca ha incurrido en comportamientos inadecuados.

“Frente a todas estas acusaciones de hoy, solo debo decirle a los colombianos que no ha habido la más mínima señal de un comportamiento de ese tipo en mi vida. Me he regido por los principios de lealtad y honradez en todos mis actos públicos y privados”, expresó en su declaración.

El origen del escándalo

Las denuncias contra Zapateiro fueron reveladas en una reciente columna del periodista Daniel Coronell. Según lo publicado, el general (r) habría enviado mensajes a Liliana del Pilar Zambrano Ruiz, asesora del Comando General de las Fuerzas Militares y pareja del coronel José Luis Esparza, solicitándole fotografías y manteniendo conversaciones sin justificación laboral.

En su testimonio ante la justicia, Zambrano aseguró que el entonces comandante del Ejército insistió en que eliminara los mensajes y, en una ocasión, la contactó para preguntarle si su pareja la había influenciado para presentar una denuncia en su contra.

Las declaraciones de Zambrano coinciden con elementos mencionados en la sentencia que ordenó la reincorporación del coronel Esparza al Ejército. En dicho fallo, se incluyeron referencias a los mensajes presuntamente enviados por Zapateiro y a las presiones que habría ejercido sobre la denunciante.

La respuesta de Zapateiro

En su comunicado, Zapateiro sostuvo que su historial en el Ejército se ha caracterizado por la ética y el respeto. Además, manifestó que confía en que el tiempo y la justicia esclarecerán la verdad de los hechos.

“Mi conciencia está tranquila y seguiré esperando que toda esta situación política del país se decante para bien de todos los que estamos preocupados por él”, afirmó.

El excomandante también hizo un llamado a la unidad nacional y a dejar de lado disputas personales o intereses particulares. “Yo invito a quienes tienen la facultad de sacarnos de estos malos momentos de la historia de nuestro país, que se pongan de acuerdo”, expresó en su mensaje.

La reacción de Petro a las acusaciones contra Zapateiro

El presidente Gustavo Petro también se refirió al caso a través de su cuenta de X, donde publicó un mensaje en el que citó un pasaje bíblico y cuestionó la lealtad del general (r). En su publicación, lo calificó como “desleal” y criticó su desempeño en la institución militar.

Ya sabía.



La biblia dice que no desearás la mujer de tu prójimo, en Colombia se olvida muchas veces, pero no los hombres de armas; porqud sabemos que sí pasa eso, se incumple, y no por los ataques de celos armados, sea de hombres o de mujeres; donde puedes desaparecer, como… https://t.co/clQgxqkKyt — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 31, 2025

Por ahora, el general (r) ha reiterado que continuará con su vida privada y profesional mientras el proceso avanza. Las autoridades judiciales continúan evaluando los testimonios y pruebas relacionadas con el caso para determinar los pasos a seguir.