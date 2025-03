Tres personas fueron capturadas y un menor de edad aprehendido por el Departamento de Policía de Cundinamarca en coordinación con la Fiscalía General de la Nación tras ser acusados de robar, secuestrar y abusar de mujeres a las que contactaban con falsas promesas de trabajo.

Las autoridades lograron la desarticulación de la banda criminal ‘Los Face’ en Girardot y Nilo (Cundinamarca) luego de utilizar como evidencias unas conversaciones a través de cuentas falsas en redes sociales en las que los señalados delincuentes convencen a sus víctimas con supuestas entrevistas de trabajo cintándolas a sitios donde las interceptaban y las sometían.

“Posteriormente, las intimidaban y le cometían delitos como secuestro, acceso carnal violento, hurto calificado y agravado”, detalló el coronel Andrés Serna Bustamante, comandante del Departamento de Policía de Cundinamarca.

Ese modus operandis también fue dejado al descubierto por una de las víctimas que denunció su caso en marzo de 2024 y por las que se inició la investigación que dio con la desarticulación de ‘Los Face’.

#EsNoticia | Cayeron los “Face” en #Cundinamarca, contactaban a sus víctimas por redes sociales, las secuestraban, y las abusaban sexualmente. #DiosYPatria pic.twitter.com/95Gh50MgCh — Departamento de Policía Cundinamarca (@PoliciaCmarca) March 12, 2025

“Llegamos a una casa abandonada, (...) y entramos a una habitación donde había una cama, ahí se empezó a tornar agresivo, me empezó a golpear, (...) dijo que tenía que revisar mi celular. (...) Yo por el miedo le desbloqueé el celular”, dijo la afectada.

Tras esto, cuenta, otros dos muchachos entraron al sitio y entre los tres de nuevo para reducirla la golpearon por todo el cuerpo y una vez pararon “comenzaron a llamar a mis contactos a pedirles que me enviaran plata por Nequi para que me liberaran, para que no me mataran, que me querían matar donde no les enviaran plata”.

Pero no todo terminó ahí, Kevin –como identifico al hombre que con engaños la citó- abusó sexualmente de ella aprovechando su vulnerabilidad. Más tarde una mujer, según su relato, fue quien la acompañó hasta el restaurante donde sería la supuesta entrevista y fue ahí cuando la dejaron ir.

“Yo quería que eso no se quedara así, no es justo que esto tenga que pasar. Quería hacer una recomendación a las demás personas, en este caso mujeres, para que no pasen por esta situación y tengan más cuidado, se percaten de las solicitudes que están aceptando, que no salga así con estas personas sin conocerlas así como yo hice”, explicó.

Tras su detención, los procesados fueron presentados ante un juez de la República que les impuso medida preventiva en centro carcelario. Mientras que el menor aprehendido fue enviado a un centro correctivo.