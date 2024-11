En la tarde de este lunes 25 de noviembre se conoció la llegada de Armando Benedetti hasta la Casa de Nariño, al parecer, para presentar oficialmente la carta de renuncia a su cargo como Embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), cargo que asumió el alto cargo el pasado 8 de febrero de 2024.

La supuesta renuncia se da luego que el político anunciara que entra en rehabilitación por consumo de drogas.

El anuncio lo hizo en entrevista con la revista Semana, donde también reveló que se encuentra en un proceso de rehabilitación por consumo de drogas, en el marco de un cambio de estilo de vida motivado por problemas de salud recientes.

Benedetti indicó que llegó a Barranquilla la semana pasada para iniciar su proceso de rehabilitación y desintoxicación. El político explicó que su decisión estuvo motivada por un procedimiento médico reciente.

“Llegué el miércoles de la semana pasada, estoy en un proceso de rehabilitación y desintoxicación. A mediados de septiembre me hice un examen de rutina, me ordenaron una colonoscopia y me encontraron un quiste, un precáncer”, expuso.

Y añadió: “Me hicieron un procedimiento quirúrgico aquí en Barranquilla, y eso me llevó a pensar en que tengo que cambiar mi estilo de vida, a mejorar el manejo de emociones, el estrés”.

Durante la entrevista, Benedetti detalló que el diagnóstico se dio tras una colonoscopia realizada en septiembre. Según explicó, el quiste tenía 8 centímetros de largo y fue extirpado mediante cirugía en Barranquilla.

El exsenador anunció que, tras su recuperación, buscará colaborar con el Gobierno nacional. “Voy a renunciar a la embajada en la FAO y vendré a ayudar al Gobierno en temas nacionales”, declaró Benedetti.

Aunque no especificó en qué áreas trabajará, destacó que su intención es contribuir al país desde Colombia, dejando atrás su rol diplomático en Italia.

Benedetti mencionó que los recientes acontecimientos lo llevaron a reflexionar sobre su salud y la necesidad de cambiar sus hábitos. Subrayó que busca mejorar aspectos como el manejo del estrés y las emociones, los cuales considera clave para su bienestar.

En ese sentido, Benedetti mencionó que estuvo en México: “Ahí te hacen una introspección, una retrospectiva de lo que es toda tu vida, y empiezas a hablar de verdad con sentimientos. Uno parece que se le olvidan los sentimientos. Y en esa retrospectiva es cuando haces verdaderamente una sanación”.

Rehabilitación de las drogas

A su vez, mencionó en la conversación con el medio de comunicación capitalino que fue a la edad de 18 años cuando tuvo un primer acercamiento al mundo de las drogas.

“Con un grupo de amigos empezamos a probar lo que era la cocaína, la droga, todo por experimentar. Pero no me quedé ahí, vengo a quedarme ahí después de viejo, por así decirlo, con la parte social, el ajetreo, el trabajo intenso, y ahí es cuando me empieza a tomar ventaja. Venía siendo consciente de eso, y espero que este testimonio, así sea incluso para enemigos míos, les sirva”, manifestó.

Durante la entrevista, aseguró que esta no es la primera vez que ingresa a rehabilitación, pues ya había accedido a procedimientos para controlar la adicción en 1995. “Estuve limpio, sin consumir absolutamente nada, hasta 2008. Entonces recaí (...) en 2002 estuve ultrajuicioso (durante la campaña presidencial de ese año) Cuando hay trabajo y hay responsabilidades serias, uno se aferra completamente al trabajo, por lo menos mi personalidad me da para eso”, señaló.