En medio de la polémica por los más de 200 mil estudiantes de educación superior afectados por los retrasos en el desembolso de recursos para los créditos de Icetex, el presidente Gustavo Petro volvió a insistir en su idea de transformar el instituto en banca de primer piso. En el trino arremetió contra el ex ministro de Educación, de su mismo Gobierno, Alejandro Gaviria.

“El país debe escoger entre un modelo de educación superior al que solo entra una élite juvenil a la universidad privada de alto costo y calidad. Una universidad pública de escasa cobertura y por méritos, un erario destinado a la universidad privada y estancada en la pública y una educación superior privada, en general de baja calidad para la juventud trabajadora; la universidad de garaje en manos de políticos y negociantes, de muy baja calidad o ninguna para la mayoría de la juventud”, se lee en la primera parte de la publicación del mandatario.

Seguidamente, menciona a Gaviria, asegurando que fue “un error” nombrarlo como ministro.

“Este ha sido el modelo existente que se perpetuo por mi grave error de poner como ministro de educación, un neoliberal que quería destruir la propuesta elegida por el pueblo en 2022: el señor Gaviria”, publicó.

Agregó el presidente: “El modelo propuesto en campaña y que ganó el voto popular y el apoyo mayoritario de la juventud popular, es un modelo en donde coexiste la universidad privada de alta calidad y una universidad pública de alta calidad y de amplia cobertura regional para toda su juventud. Hemos propuesto que la educación superior empiece en los colegios públicos del país al menos en dos años de créditos y pueda haber acceso a los siguientes años al sistema de educación superior plenamente”.

Sobre el Icetex, publicó: “El Icetex como entidad crediticia, debe ser banca de primer piso, con tasa de interés barata y con objetivos que tienen que ver con los estudios en el exterior, la investigación, los costos estudiantiles no cubiertos por el estado que incluyen el primer crédito para el cooperativismo estudiantil productivo, antes y después de terminar grados”.

Y en otra parte de la publicación, aclara: “No pensamos la universidad como un negocio para capturadores de renta financiados con el erario, pensamos la educación superior como un derecho universal del pueblo”.

El ex ministro Gaviria también se refirió al tema: “La propuesta sobre el Icetex reitera la esencia del gobierno Petro: saben muy bien lo que quieren destruir, no saben (no tienen idea) de lo que quieren construir. Lo mismo pasa en salud, energía, servicios públicos, vivienda, infraestructura,...”.

La propuesta sobre el Icetex reitera la esencia del gobierno Petro: saben muy bien lo que quieren destruir, no saben (no tienen idea) de lo que quieren construir.



La polémica y el debate sobre este asunto también surgieron sobre unas palabras del ministro de Educación, Daniel Rojas, quien aseguró que el Icetex no era administrado por su cartera sino por el Ministerio de Hacienda.

En la discusión en redes sociales Petro también tuvo encontronazos con el ex ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas.