El ministro de Educación, Daniel Rojas, anunció este domingo que el próximo semestre radicará un proyecto en el Congreso para convertir al Icetex en un banco. Propuesta que para sectores políticos independientes y opositores pretende la destrucción de la universidad privada.

“No queremos más jóvenes endeudados hasta el cuello al punto de pasar por encima de su dignidad a costa de su propia salud mental. La deuda no es la salida. En coherencia con el programa de gobierno, alistamos un proyecto de ley para buscar convertir al Icetex en banca de primer piso. Será la banca del saber”, dijo.

Agregó el funcionario que “no será el presupuesto nacional la fuente de recursos para acceder al crédito estudiantil, crédito que la banca del saber debe expandir hasta la primera empresa cooperativa de las y los egresados. Será el ahorro del público la fuente de financiación. Los grandes empresarios pueden demostrar su compromiso con la educación, ahorrando sus ganancias en el banco del saber”.

A su vez, el presidente Gustavo Petro indicó que “si el Icetex es banco de primer piso, es decir recibe ahorros del público, como los demás bancos, será el Banco del Saber y mucha más gente podrá tener créditos para estudiar y el primer crédito asociativo para trabajar. El erario es para fortalecer la universidad pública, de calidad y gratuita para que todas las y los jóvenes de hoy puedan decir que estudiaron y son profesionales”.

“Destruir lo privado”.

No obstante, el ex ministro de Educación y también ex ministro de Salud Alejandro Gaviria advirtió que “esta propuesta lo que pretende es la destrucción de la universidad privada. No vamos a dejar que los estudiantes se endeuden, dice primero; paso seguido, anuncia que le van a quitar el presupuesto público al Icetex y lo convertirán en un banco. Una mezcla de confusión y perversidad. Como dicen ellos: no pasarán”.

A su vez, el representante Andrés Forero, del Centro Democrático, aseveró que “el ministro de Educación está notificando a los 200 mil estudiantes que esperaban créditos del Icetex para continuar sus estudios que deben interrumpir su proyecto académico hasta que el Gobierno presente un proyecto de ley el próximo año”.

Y el ex ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas puso de presente que “con errores y aciertos, más de 5 millones de colombianos han podido estudiar gracias a esa entidad. Que hay cosas que corregir, claro, pero dudo que la solución sea dejar a 200 mil estudiantes sin educación”.

Entre tanto, Julieth Rincón, presidenta de la Federación Nacional de Representantes Estudiantiles, Fenares, habló con EL HERALDO sobre la preocupación que le produce el hecho de que el Gobierno le deba unos $400 mil millones en giros al Icetex para este año, lo que pondría en vilo para el año entrante la educación de unos 200 mil estudiantes del país.

“Lamentablemente el discurso del ministro actual siempre es la universidad pública, y tiende a desconocer que más de la mitad de los estudiantes de educación superior que hay en el país estamos en una universidad privada, y desconoce que un gran número de los casi 1,2 millones de estudiantes que estamos en universidades privadas accedimos a la educación superior por medio del Icetex, entonces la preocupación es que asfixiar a las universidades privadas es asfixiar el Icetex”, dijo la líder estudiantil.

Cuestionó en este sentido Rincón: “Nos van a quitar el derecho a poder elegir, porque hay muchos casos que por medio del Icetex entraron a una privada porque eligieron endeudarse y una privada porque el programa que soñaron está en la privada, no todos los jóvenes que se presentan en la pública pasan: se presentaron 39 mil a la Universidad Nacional y pasaron 6.700 cupos, ¿entonces cómo accede el resto?”.

Y concluyó que “Ser Pilo Paga y Generación E fueron un subsidio para que los jóvenes estudiaran, así miles de jóvenes pudieron estudiar y el recurso se le transfería al Icetex para que lo diera a las universidades, lo que me preocupa es que solo se pueda para la pública y la pública no tiene la infraestructura necesaria para recibir todo el número de estudiantes de la privada”.