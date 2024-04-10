El Congreso de la República radicó la ponencia que da inicio al debate sobre la reforma de la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

En este sentido, la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, destacó el 'papel crucial de las lideresas y líderes de la Mesa Nacional de Víctimas en la estructuración y radicación de este proyecto de ley, que integra las perspectivas y demandas de cientos de víctimas'.

'Este movimiento legislativo, que unifica la propuesta del Gobierno del Cambio con otras tres iniciativas provenientes de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), marca un momento histórico en el esfuerzo por garantizar una reparación más amplia y justa para las víctimas del conflicto', explicó el Gobierno.

Tras la radicación, ahora la reforma propuesta está punto de iniciar su primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes

El objetivo, según el Gobierno, es implementar un enfoque de soluciones duraderas, articulación con el Acuerdo de Paz y la creación de una comisión encargada de buscar financiación para la política pública de víctimas.

Este proyecto legislativo, de ser aprobado tras superar los debates requeridos tanto en Cámara como en Senado, se convertirá en una ley que fortalecerá significativamente el marco normativo vigente en materia de atención y reparación a las víctimas.