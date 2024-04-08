Durante una conferencia de prensa realizada este lunes, en Cúcuta, Norte de Santander, el canciller venezolano, Yván Gil, aseguró que el Tren de Aragua, una de las bandas criminales más peligrosas del vecino país, es una organización de 'ficción, no existe'.

'Hemos demostrado que el Tren de Agua es una ficción, para tratar de crear una etiqueta, pero esta es una organización que no existe', dijo Gil.

'Hoy en día somos uno de los mejores en temas de seguridad ciudadana y hasta el mismo Trump lo reconoció estos días, pero como siempre se tiene que hablar mal de Venezuela, han inventado que ahora hay una organización que opera desde Venezuela llamada Tren de Aragua', agregó.

El encuentro de los funcionarios tuvo lugar en la Gobernación de Norte de Santander, en compañía del gobernador William Villamizar Laguado, anfitrión del escenario.

Murillo llegó a Cúcuta para realizar la primera reunión con el Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, sobre el mecanismo de seguimiento de la Comisión de Vecindad e Integración.