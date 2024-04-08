De cara a la ruptura del cese al fuego que fue decretado por el presidente Gustavo Petro en Cauca, Valle y Nariño, las autoridades se encuentran en alerta ante posibles ataques con drones por parte de las disidencias de las Farc.

Precisamente, el pasado 20 de marzo el general Helder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, emitió una advertencia a las tropas con el fin de no descartar dichas acciones.

Como medida de prevención el general solicitó implementar sistemas de detección y alerta temprana sobre todo en zonas propensas a ataques con el objetivo de prever la situación.

Luego de la interceptación de comunicaciones por parte de la inteligencia militar, se presume que las disidencias se están capacitando para realizar ataques precisos contra las fuerzas oficiales.

En el último enfrentamiento entre la Quinta División del Ejército y las disidencias en Garzón (Huila) fue incautado un dron DJI mini 4 pro de Amazon por 1.159 dólares que fue usado para rastrear a las tropas enemigas.

Amenazan con atacar de nuevo a la fuerza pública

El Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las Farc, respondió este domingo a la suspensión parcial del cese al fuego anunciada hace dos semanas por el Gobierno, pidiendo que se restablezca pero amenazando a la vez con posibles ataques a objetivos militares y policiales.

En un comunicado, el EMC asegura: 'Ante la arremetida contra nuestros Bloques Occidental Jacobo Arenas, Bloque Central Isaías Pardo y demás unidades en territorio nacional, les pedimos a los ciudadanos en territorio nacional que no estén cerca de las patrullas militares, batallones, estaciones de policía o cualquier otra unidad armada del Gobierno'.